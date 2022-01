Puolueiden välisiä eroja voi olla vaikea hahmottaa, koska kaikilla on sama päämäärä: pelastaa hyvinvointipalvelut.

Ensimmäiset aluevaalit pidetään kahden viikon päästä, mutta moni ihmettelee edelleen, mistä on kyse. Se on ymmärrettävää, onhan edessä on täysin uudenlaiset vaalit. Vaaliteemoista voi olla myös vaikea hahmottaa puolueiden välisiä eroja.

Kaikki puolueet ovat lähtökohtaisesti samaa mieltä vaalien päämäärästä. Kaikki haluavat pelastaa hyvinvointivaltion ja sen palvelut. Painotuseroja löytyy lähinnä tavoista tuottaa palveluja sekä siitä, missä ne sijaitsevat.

Vaalipuheet liikkuvat myös asioissa, joista aluevaltuustot eivät päätä. Tällainen on esimerkiksi rahoitusmalli ja mahdollinen maakuntavero, joista päättää eduskunta.

Aluevaltuustot päättävät oman alueensa alue- ja palvelustrategian. Ne siis ratkaisevat suuret linjat siitä, missä mitäkin palveluja on tarjolla. Sen lisäksi ne päättävät muun muassa asiakasmaksuista.

Ensimmäiset valtuustot päättävät myös oman alueensa hallintorakenteen lautakuntien lukumäärää myöten. Ehkä kaikkein tärkein päätös on hyvinvointialueen johtajan valinta. Tehtävään tarvitaan varsinainen superlahjakkuus, eikä valinnassa ole varaa epäonnistua.

Aluevaltuusto päättää myös alueensa talousarvion, taloussuunnitelman ja tilinpäätöksen. Valtuutettujen kädet ovat kuitenkin sidotut, koska valtio antaa rahat ja päättää rahoituksen määrän.

21 hyvinvointialuetta ovat niin erilaisia, että jokaisella alueella käydään ihan omanlaisensa vaalit. Puolueista vain keskusta ja Rkp voivat iloita tavasta, jolla uudistus nyt tehdään. Keskusta saa maakuntahallinnon ja Rkp noussee ykköseksi kahdella hyvinvointialueella, Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla.

Muut toteavat, että tällä mennään, koska parempaakaan ei saatu aikaiseksi. Vain perussuomalaiset ja Liike Nyt sanovat suoraan, että sote on susi syntyessään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.