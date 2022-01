Sosiaali- ja terveysministeriö yritti julkisuuden kautta painostaa hallituksen esittämään kouluja etäopetukseen. Ministeriö on oikeassa siinä, että epidemiatilanne on vakava, mutta sen käyttämät keinot olivat huonosti harkittuja, jopa vastuuttomia.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yritys painostaa hallitus esittämään koulujen siirtoa etäopetukseen jätti kehnon kuvan hallituksen toimintakyvystä. STM toi aloitteensa julkisuuteen keskiviikkona kertomatta siitä etukäteen hallitukselle. Ylen haastattelussa (8.1.) pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi pitävänsä julkisuuden kautta toimimista ”valitettavana” mutta olevansa voimaton STM:n edessä. ”Olisi hienoa, jos pääministerillä olisi kaikki langat käsissään”, Marin sanoi.

STM jatkoi jyräämistään perjantaina, kun julkisuuteen tuotiin ministeriön asettaman asiantuntijaryhmän näkemys, jonka mukaan joka toiselle aikuiselle saattaa tulla pitkittynyt koronatauti. Väite herätti hämmennystä, sillä noin massiivisen ilmiön voisi kuvitella näkyneen jo laajasti esimerkiksi sairauspoissaoloissa.

Oman asiantuntijaryhmän nimeäminen herättää kysymyksiä. Eikö STM saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) haluamiaan tutkimustuloksia? STM:n ja THL:n luottamuspula on ollut tiedossa jo pitkään, mutta nyt välirikko on käynyt kestämättömäksi, kun STM on ryhtynyt oman asiantuntijatietonsa tuottajaksi. Etäkouluasiassa pääministeri Marin korosti luottavansa THL:n asiantuntija-arvioon. STM:n vastakkaiseen arvioon hallitus ei siis luottanut.

Kaiken huipuksi STM käytti tilaamaansa asiantuntijanäkemystä ajaakseen läpi koulujen sulkemista, vaikka mikään ei viittaa siihen, että pitkittynyt koronatauti olisi lapsille merkittävä riski. Sen sijaan sokkiväitteiden tuominen julkisuuteen ministeriön auktoriteetilla varmistanee kyllä sen, että suuri määrä suomalaisia alkaa huomata itsessään uupumusta, kognitiivisia häiriöitä ja muita pitkittyneeseen koronatautiin nyt liitettyjä oireita.

Heikkoa harkintaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) osoitti myös sanomalla jo ennen hallituksen neuvottelua, ettei kouluihin ole hänen mielestään turvallista mennä. Lasten ja vanhempien pelottelun ei pitäisi kuulua politiikanteon keinoihin.

STM:n ja ministeri Kiurun toiminnan taustalla on varmasti aito huoli epidemian leviämisestä. Tilanne on todella hyvin vakava. Mutta juuri vakavassa tilanteessa ministeriöltä ja vastuuministeriltä tarvittaisiin kylmäpäistä harkintaa. Nyt sitä ei nähty. Edessä oleva ministerivaihdos tulee hyvään aikaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.