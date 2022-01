Liian vähäinen liikunta heikentää lasten kuntoa ja terveyttä. Koronavirusepidemian aikana tilanne on huonontunut entisestään.

Suomea uhkaa vakava terveyskriisi, jonka kustannukset voivat tulevina vuosikymmeninä nousta merkittäviksi. Kyse on lasten ja nuorten liian vähäisestä liikkumisesta.

Asiantuntijat ovat jo vuosia ilmaisseet huolensa lasten rapistuvasta fyysisestä kunnosta. Viides- ja kahdeksasluokkalaisten kuntoa on seurattu järjestelmällisesti valtakunnallisissa Move-tutkimuksissa. Viime syksynä julkaistujen tulosten mukaan tilanne on huonontunut koronavirusepidemian aikana entisestään. Jo 40 prosenttia tutkituista oppilaista on niin huonossa kunnossa, että se haittaa heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sekä arjessa jaksamistaan.

Asiasta saadaan pian lisää tietoa, sillä Laura Joensuu väittelee nuorten fyysisestä kunnosta ja terveydestä perjantaina Jyväskylän yliopistossa.

Hallitus päätti viime viikolla suositella koronavirusepidemian hillitsemiseksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeyttämistä, mutta päätöksen asiasta tekevät aluehallintovirastot.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.