Britit kuluttivat brexit-neuvotteluissa aikaa ja energiaa teemoihin, joilla on lopulta maalle hyvin vähän merkitystä. Esimerkiksi käy taistelu brittien kalastusoikeuksista. Lowestoftin satama Suffolkissa.

Britannia on elänyt EU-jäsenyyden jälkeistä aikaa vuoden verran. Kulunut siirtymäkauden jälkeinen vuosi on paljastanut, että brexit ei ole katastrofi, mutta ei se ole kyllä tuonut Britannialle mitään hyvääkään. EU-eroa kannattaneiden lupaukset eivät täyttyneet. Erosta on koitunut vain haittaa.

Britannia aloitti taas neuvottelut Euroopan unionin kanssa siitä, miten taloussuhteet Pohjois-Irlantiin rakennetaan. Britannia haluaisi päättää itse Pohjois-Irlannin kohtelusta, mutta raja unionimaa Irlannin kanssa tekee selväksi sen, että asia kuuluu myös EU:lle.

Jälkikäteen huomaa, että EU-eroprosessi syntyi ja eteni ilman käsitystä siitä, mitä Britannia haluaa, mikä on mahdollista ja mikä tavoiteltavaa. Asioita ei pitäisi rakentaa iskulauseiden varaan. Huonosti hoidetut neuvottelut ja erosta koituvat haitat todistavat, että EU-ero on Britannian modernin historian suurin virhe.

Talouden seurantaan erikoistunut hallituksen virasto Office for Budget Responsibility (OBR) kertoo, että brexit tuottaa pitkällä aikavälillä yli neljän prosentin kutistuksen bruttokansantuotteeseen. OBR:n mukaan koronaviruspandemian kielteiset talousvaikutukset ovat pienemmät.

EU-maat ovat yleisesti palanneet pandemiaa edeltäviin kauppamääriinsä, Britannia ei. Tuoreen kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa brittiläisistä teollisuusyrityksistä on kokenut brexitin takia merkittäviä tai lieviä vaikeuksia.

Olennaista näissä kaikissa kielteisissä viesteissä on, että menetykset eivät lopu – ne jäävät painamaan Britanniaa ja lopulta brittien elintasoa tästä eteenpäin.

Britannia uskoi brexitistä päätettäessä saavansa tukea Yhdysvalloista, mutta nyt sitä tuleekin Venäjältä. Venäjän aggressiivisuuden vuoksi Eurooppa tarvitsee yhtenäisyyttä. Siksi asemahti Britannia on pidettävä lännen voimien ytimessä. Heikko Britannia ei ole EU:n etu.

