Tiukka tukahduttamislinja alkaa hävitä. Samalla kärsii linjaan sidottu kommunistisen puolueen uskottavuus.

Koronaviruksen omikronaalto nousee yhä korkeammaksi. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että Euroopassa yli puolet väestöstä saa parin kuukauden sisällä tartunnan. Koronan uusi variantti on niin tarttuva, että se menee läpi, ja estely on parhaimmillaan vain hidastamista ja terveydenhuollon suojelua.

Tämä huomio muuttuu nyt kaikkialla toimintalinjaksi pandemiaa vastaan. Muutos ei ole helppo. Esimerkiksi Suomessa osa koronapäättäjistä menee uuteen etulinjassa ja toiset vasta myöhemmin, mikä aiheuttaa kitkaa. Kuntien ja sairaanhoitopiirien päättäjät joutuvat kertomaan sosiaali- ja terveysministeriölle, mikä on mahdollista ja mikä ei – ja mikä on oikeasuhtaista ja mikä ei.

Tiukka nollatoleranssi on ollut muutaman maan tavoite. Esimerkiksi Australia sulki pandemian alkuvaiheissa rajansa ja rajoitti tiukasti ihmisten liikkumista. Tennistähti Novak Djokovicin ongelmat rajalla olisivat olleet uutinen kaikkialla, mutta Australiassa hänen tekonsa muuttuvat erityisen näkyviksi Australian tiukan koronalinjan vuoksi.

Omikronia vastaan Australian vanha linja ei toimi. Tartunnat ovat lisääntyneet valtavaa vauhtia. Viime viikolla niitä mitattiin puolisen miljoonaa. Australia joutuu reaalimaailman paineessa muuttamaan linjansa vastaamaan sitä, joka esimerkiksi Euroopassa on valittu: epidemian annetaan mennä väestön läpi hidastettuna ja rokotuksilla laimennettuna. Muutos on jyrkkä, ja kansalaisten on hankala henkisesti sulattaa sitä: korona on ollut Australiassa tähän saakka pysäytettävissä oleva piru. Nyt se on vain piru.

Pahimmassa tilanteessa on kuitenkin Kiina. Kiinan kommunistinen puolue sitoi uskottavuutensa nollatoleranssin linjaan. Nyt se alkaa pettää. Omikron tulee läpi, ja maan ylpeytenä pidetty kiinalainen koronarokote on osoittautunut melko tehottomaksi omikronia vastaan. Jos puolet kiinalaisistakin sairastuu, se on katastrofi maan terveysjärjestelmälle ja puolueen uskottavuudelle.

