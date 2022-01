Jos on terve, kannattaa lähteä heti äänestämään

Aluevaalien ennakkoäänestys on alkanut. Ennakkoon äänestäminen on nyt viisas vaihtoehto.

Aluevaalien ennakkoäänestys on alkanut ja jatkuu ensi tiistaihin asti. Koronaturvallisuus, kuten turvavälit ja kasvomaskit, tulee huomioida myös ennakkoon äänestettäessä. Oman kynänkin äänestyspaikalle saa viedä. Flunssaoireisena tai karanteenissa ennakkoon ei pidä lähteä äänestämään, vaan tulee odottaa oireiden tai karanteenin päättymistä.

Jos ei ole äänestänyt ennakkoon, mutta joutuu ennen vaaleja vaalipäivän yli kestävään karanteeniin, voi ottaa yhteyttä vaaliviranomaisiin ja tiedustella mahdollisuutta äänestää ulkona. Jos oireita on paljon, pitää pysyä kotona.

Äänestämisestä yritetään tehdä niin turvallista kuin mahdollista. Ennakkoon äänestäminen on kuitenkin nyt viisas vaihtoehto, sillä varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikoilla on enemmän väkeä kuin vaalien alla. Sitä paitsi epidemia on juuri nyt niin rajussa kasvussa, että kymmenettuhannet ihmiset ehtivät saada tartunnan vielä ennen vaalipäivää. Kannattaa siis äänestää, kun vielä voi.

