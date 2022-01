Yhdysvallat on korkojen nostamisessa jo myöhässä, ja Euroopalla ei ole vielä kiirettä. Asian kääntöpuoli on, että Yhdysvallat kestänee rahapolitiikan normalisoinnin paremmin.

Muun muassa ruoan hinta on noussut selvästi Yhdysvalloissa. Supermarket Glendalessa, Kaliforniassa.

Yhdysvalloissa mitattiin joulukuun inflaatioksi seitsemän prosenttia. Kun inflaatio oli edellisen kerran näissä lukemissa, presidenttinä oli Ronald Reagan ja maailma oli kylmässä sodassa. Tuolloin inflaatiota yritettiin hillitä koroilla, jotka olivat kymmenen prosentin tietämissä. Nyt korot ovat nollan pinnassa.

Yhdysvaltojen keskuspankki hoki pitkälle viime vuoteen, että inflaatiota nostattavat syyt, jotka ovat ohimeneviä. Keskuspankin arvio ei pitänyt paikkaansa. Inflaatio säilyy ja leviää. Siitä on tullut pandemian jälkeisen ajan suurin taloudellinen uhka ja hyvin merkittävä poliittinen uhka.

Hintojen nousu on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin taas kuuma poliittinen teema – muuallakin kuin Yhdysvalloissa. Inflaatio menee suoraan demokraatteja äänestävän keskiluokan lompakkoon. Esimerkiksi ruoka ja asuminen ovat kallistuneet selvästi.

Republikaanit väittävät lähestyvien välivaalien alla, että inflaation takana ovat pandemian tukahduttamiseen tarkoitetut avustuspaketit. Taustalla on paljon muutakin, mutta niitä muita syitä on hankalaa osoittaa demokraattien virheiksi.

Yhdysvaltojen keskuspankki aikoo nostaa ohjauskorkoja pari kolme kertaa vuoden aikana. Tämäkin on valtava taloudellinen ja poliittinen riski. Talouden kupla on ehtinyt kasvaa jo niin isoksi, että sitä on vaikea tyhjentää hallitusti. Korkojen nosto johtaa helposti taantumaan – mikä sekin kelpaisi republikaaneille demokraattien mätkimiseen.

Vaikka keskuspankki olisikin oikeassa siinä, että inflaation taustasyyt ovat ohimeneviä, sekä inflaation että sitä hillitsevien toimien seuraukset yltävät kauas. Esimerkiksi silloin, jos hintavakauden katoaminen ja sen palautusyritykset johtavat vallan vaihdokseen politiikassa.

Yhdysvaltojen työmarkkinoilla viime vuotta on kutsuttu ”suureksi eroamiseksi”. Tuoreimpien tietojen mukaan yksin viime marraskuussa 4,5 miljoonaa amerikkalaista irtisanoutui vapaaehtoisesti työpaikastaan. Vertailukelpoista tietoa irtisanoutumisista ei ole vuosikymmenien päähän, mutta tämän mittauksen historiassa vastaavia lukemia ei ole nähty. Viime vuoden aikana ehkä kolmasosa maatalouden ulkopuolisilla sektoreilla toimineista työntekijöistä erosi.

Suomalaisittain tämä näyttää valtavalta osuudelta, mutta Yhdysvaltojen mitassa se ei sittenkään ole paljon kovempi tulos kuin aiemmin. Yhdysvalloissa työpaikkaa vaihdetaan herkästi. Pandemian tuoma muutos on ehkä se, että vaihdos sujuu hitaammin – irtisanoutunut jää pohtimaan, mitä hän elämältään haluaa, millaista työtä haluaa tehdä ja mikä on turvallista korona-aikana. Yhdysvalloissa tämä lisäviive kasvattaa työvoimapulaa. Kilpailu työntekijöistä johtanee palkkojen nousuun, mikä limittyy muuhun hintakehitykseen.

Yhdysvalloissa irtisanoutujia on ollut erityisesti matalapalkka-aloilla – työpaikoissa, joissa työnantajalla ei ole useinkaan halua tai mahdollisuuksia tarjota palkan rinnalle työmotivaatiota nostavia kiihokkeita.

Suomessakin kyselyjen mukaan moni miettii työpaikan vaihtamista. Täällä työmarkkinat ovat kuitenkin hidasliikkeisemmät kuin Yhdysvalloissa, ja aika harva irtisanoutumista miettinyt oikeasti sanoo itsensä irti. Palkkainflaatiota hillitsee myös, että Suomessa palkkatasoa määrittelevät edelleen laajat sopimukset. Painekin on Euroopassa hitaamman pohjainflaation oloissa pienempi.

Yhdysvallat ja Eurooppa kulkevat rahapolitiikan virityksissään nyt eri suuntiin. Yhdysvallat on korkojen nostamisessa jo myöhässä, ja Euroopalla ei ole vielä kiirettä.

Asian kääntöpuoli on, että Yhdysvallat kestänee rahapolitiikan normalisoinnin paremmin. Euroopassa korkeammat korot ja tiukempi rahapolitiikka johtaisivat varmemmin taantumaan ja pahentaisivat euroalueen epätahtisuutta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.