Britannian pääministeri Boris Johnson on vaikeassa tilanteessa hänen virka-asunnollaan koronasulun aikana järjestettyjen juhlien takia. Taustalla ovat brexitin tuomat ongelmat ja Johnsonin laskeva kannatus.

Britannian pääministeri Boris Johnson joutui pitkän kiemurtelun jälkeen pyytämään anteeksi pääministerin virka-asunnolla toukokuussa 2020 järjestettyjä puutarhajuhlia, joihin kokoontui satakunta pääministerin avustajaa. Myös pääministeri osallistui juhliin lyhyesti.

Tuolloin Britannia oli koronasulussa, jonka aikana ihmiset eivät saaneet poistua kotoaan kuin hyvästä syystä. Useamman kuin kahden omaan perheeseen kuulumattoman ihmisen tapaamiset julkisilla paikoilla olivat kiellettyjä muista kuin ”olennaisista työhön liittyvistä syistä”.

Pääministeri on sanonut kuvitelleensa, että kysymys oli työtapaamisesta, mutta kovien rajoitusten puristuksessa eläneistä briteistä selitys tuskin tuntuu uskottavalta. Juhlista on tekeillä virkamiesselvitys, jonka odotetaan valmistuvan ensi viikolla.

Johnsonin tilanne on vaikea, sillä hänellä on rasitteenaan kesästä asti kasvanut tyytymättömyys. Sen taustalla ovat erityisesti brexitin aiheuttamat ongelmat, kuten tavarapula ja hintojen nousu.

Johnsonin brexit-lupaukset ovat osoittautuneet yhtä saippuamaisiksi kuin tuoreet juhlaselitykset. Rentona veijarina ennen pidetty Johnson näyttää nyt epärehelliseltä vastuun pakoilijalta. The Independent -lehden kyselyssä kaksi kolmesta vastaajasta toivoi pääministerin eroavan.

Parlamentissa Johnsonin asema on tukeva, mutta hän joutuu vilkuilemaan olkansa yli, sillä konservatiivipuolue on tunnetusti kuin susilauma, joka kääntyy hetkessä haavoittunutta johtajaansa vastaan. Johtajan asemasta tulee järjestää luottamusäänestys, jos 15 prosenttia puolueen parlamenttiedustajista sitä vaatii. Tiedetään, että äänestystä vaativia kirjeitä on jo alkanut tulla, mutta kuinka monta, sitä ei kerrota.

Vuonna 1990 toryt kaatoivat puolueelle taakaksi muodostuneen Margaret Thatcherin, kun pääministerin suosio oli vajonnut 26 prosenttiin. Johnsonin suosio on nyt 23 prosenttia.

