Koronaviruspandemian kärjistyminen muistuttaa joka päivä laajan varautumisen merkityksestä. Juuri varautuminen on Puolustusvoimien leipälaji, mutta nyt se joutuu kohtaamaan samat ongelmat kuin muukin yhteiskunta pandemian neljännen aallon keskellä. Samaan aikaan Puolustusvoimilla on myös ylivarautumisesta johtuva ongelma.

Puolustusvoimissa on syystä ihmetelty sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viime viikolla tekemää varautumispyyntöä. Ministeriö pyysi Puolustusvoimia varautumaan noin 5 000 henkilön kahden kuukauden työpanosta vastaavalla avulla. Puolustusvoimat ei kuitenkaan ole saanut ainuttakaan virka-apupyyntöä kunnilta tai sairaanhoitopiireiltä.

Puolustusvoimien voimavaroja täytyy voida pandemian kaltaisen kriisin keskellä käyttää myös siviiliyhteiskunnan tukemiseen, mutta virka-apupyyntöjen on oltava tarkoituksenmukaisia. Nyt voi kysyä, mihin STM:n arvio kuntien avuntarpeesta lopulta perustui.

Puolustusvoimien kannalta on hyvä, ettei apupyyntöjä ole tullut, sillä varuskunnissa on täysi työ huolehtia omista koronaviruspotilaista. Lääkintähenkilökunta on kiinni sairastuneiden varusmiesten hoidossa.

Tammikuussa aloittaneiden alokasaika menee monessa varuskunnassa pitkälti sairastuvalla tai koronakaranteenissa. Osa sairastuneista on lähetetty kotiin heti palveluksen alussa. Vielä terveitä ja altistuksen välttäneitä yritetään suojella tartunnalta sillä, että alokkaat on pantu heti parakkimajoituksiin, leirioloihin ja telttailemaan. Koulutus pyritään järjestämään ulkosalla tartuntojen minimoimiseksi.

Puolustusvoimien valmius perustuu kykyyn ennakoida tilanteita. Sairastupien täyttyminen olisi täytynyt yrittää estää huolehtimalla nykyistä paremmin siitä, että asepalveluksen aloittavat ehditään rokottaa ennen palveluksen alkua. Nyt moni varusmies aloitti palveluksen ilman rokotusta.

Vaikka rokotukset eivät estä kaikkia tartuntoja eivätkä tartuttavuutta, ne ovat ainoa tie ulos epidemiasta. Puolustusvoimien pitää voida edellyttää palvelukseen tulevilta koronarokotuksia.

