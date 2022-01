Epidemian yltyessä hallitus hakee uusia keinoja hallita tilannetta, mutta tartunnat etenevät nyt niin nopeasti, ettei se ole helppoa.

Suomi on syöksynyt koronavirusepidemian toistaiseksi rajuimpaan vaiheeseen sekavassa tilassa, sillä tähän asti käytetyt keinot eivät enää tepsi, eikä uusia oikein ehditä saada. Siksi tämä mäki on nyt vain laskettava. Hurja mäki se onkin.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että yli puolet eurooppalaisista saa tartunnan parin lähikuukauden aikana. Useimmille tauti on rokotusten ansiosta melko lievä, mutta suureen joukkoon mahtuu väistämättä vakavampiakin tapauksia. Suru-uutinen oli ensimmäisen suomalaislapsen menehtyminen tautiin Laihialla.

Tähän asti Suomi on selvinnyt epidemiasta hyvin, eivätkä lähiviikot kokonaiskuvaa muuta. Vaikka koronavirus kulkee väestön läpi, kuten useimmat asiantuntijat alusta asti tiesivät, epidemian jarruttaminen antoi aikaa rokotuksille ja hoitojen kehittymiselle. Suuri osa suomalaisista kohtaa taudin rokotettuna, mikä säästää paljon ihmishenkiä.

Erityisen hyvin Suomi onnistui epidemian alun kriisiaiheessa. Vaikeudet ovat kuitenkin lisääntyneet sitä mukaa kun epidemia on pitkittynyt ja päättäjät ovat joutuneet sovittamaan yhteen ristiriitaisia intressejä.

Muutos on tehnyt näkyviksi alusta asti olleet säröt päättäjien näkemyksissä: osa on uskonut epidemian tukahduttamiseen, toiset sen hillitsemiseen. Ensin mainittu näkemys on saanut kannatusta esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriössä (STM), jälkimmäinen ministeriön alaisessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL). Alussa näillä eroilla ei ollut kovin suurta merkitystä, mutta ajan myötä eri linjoja pitkin on päädytty kovin erilaisiin toimenpidesuosituksiin.

Hallitus aloittaa ensi viikolla koronastrategian laatimisen loppukevääksi. Viime päivinä käytännöt ovat uudistuneet pakon sanelemina alhaalta päin, joten hallitus pyrkii pelkääjän paikalta takaisin ratin taakse. Myöhemmin pitemmän tähtäimen strategiaa laadittaessa eteen tulee sekin, milloin koronavirustauti poistetaan yleisvaarallisten tartuntatautien listalta ja siihen aletaan suhtautua kuin influenssaan.

Epidemian kokemuksista kannattaa oppia tulevaisuutta varten. Hallitus on korostanut perustavansa toimensa asiantuntijatietoon, mutta päätyi STM:n onnettomalla long covid -raportilla kaivamaan maata tutkimustiedon uskottavuuden alta.

Asiantuntijatietoon nojaamista ei ole se, että tilaa valituilta tutkijoilta haluamansa näkemyksen, vaan se, että kuuntelee epämieluisiakin asiantuntijakantoja. Siksi THL:n kaltaisten pysyvien asiantuntijaorganisaatioiden riippumatonta asemaa on jatkossa syytä vahvistaa.

Yksi epäonnistumisista on ollut toistuva valmiuslain käyttö. Laki säädettiin hätäkeinoksi sota-aikaa ja muita poikkeusoloja varten, ei apukeinoksi sairaalahoidon järjestelyyn. Valmiuslain käyttöhanakkuudesta voi vetää yleisemmänkin johtopäätöksen: jos viranomaisille antaa oikein ison moukarin, heillä on kiusaus käyttää sitä, eikä nähdä vaivaa hankkia pienempiä työkaluja. Siksi kannattaa olla varovainen moukareita jaettaessa.

Yhdestä asiasta kaikki ovat varmasti samaa mieltä: tulevina päivinä ja viikkoina Suomi sukeltaa syvälle. Epidemia aiheuttaa suuria haasteita sairaalakapasiteetille, mutta myös muulle yhteiskunnalle, kun yhä useampi työntekijä kaatuu sairausvuoteeseen.

Vaikeassa tilanteessa päättäjillä on kiusaus esitellä dramaattisia keinoja, jotta he loisivat itsestään puuhakkaan mielikuvan, kun vaalitkin ovat tulossa. Keinoiksi ei välttämättä valita vaikuttavimpia vaan niitä, joita voidaan helposti ottaa käyttöön – niin kuin pudonneita avaimia etsitään katulampun alta. Yksi mahdollinen keino on kaikkien ravintoloiden sulkeminen.

Voi olla, että monet keinoista eivät koskaan ehdi toteutukseen asti, sillä epidemian pahin vaihe on luultavasti ohi muutamassa viikossa. Terävä epidemiahuippu on kova kohdattava, mutta hyvä puoli siinä on, että terävä on huipun toinenkin puoli.

