Poliitikot joutuvat juuri nyt kohtaamaan sen, mitä tapahtuu, kun ilmastonsuojelun nimissä tehtävä kuluttajien ohjailu muuttuu puheista euroiksi.

Perussuomalaiset ovat ottaneet yhdeksi aluevaalien iskulauseeksi seuraavan: ”Äänestä bensan hinnan korottajat pihalle”. Kehotus on päätön, sillä nämä ovat ensimmäiset aluevaalit, joten ketään ei voi ”äänestää pihalle” mistään syystä. Polttoaineiden hintojen takana on myös tukku syitä, jotka ovat suomalaisten poliitikkojen ulottumattomissa.

Keskivertoauton tyhjää bensatankkia ei enää saa täyteen alle satasella. Tärkein syy hintojen nousuun on öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu. Sen takana ovat muun muassa öljyntuottajamaiden tuotantorajoitukset ja markkinoilla tunnetut pelot, joiden mukaan energian saatavuus voi kärsiä poliittisista kriiseistä.

Rinnalla toki kulkee politiikan tekemiä linjauksia, jotka nostavat hintaa. Verotus on niistä tärkein. Hintaa nostaa myös jakeluvelvoitteen nousu. Liikennepolttoaineen jakelijoiden on myytävä vähimmäisosuus uusiutuvia polttoaineita, ja uusiutuvien valmistaminen on kallista. Tämä osuus nousee vuosittain.

Perussuomalaisten vaatimuksessa on kiinnostavaa, että kuluttajahinnat ovat pitkästä aikaa politiikkaa. Lisäksi poliitikot joutuvat juuri nyt kohtaamaan sen, että ilmastonsuojelun nimissä tehtävä ja kuluttajia ohjaava politiikka muuttuu puheista euroiksi. Linjaukset kirpaisevat vihdoin kuluttajaa – äänestäjää.

Kun politiikka ottaa liikennepolttoaineiden hinnat aseekseen, silloin ei oikeastaan keskustella enää bensan tai dieselin hinnasta vaan aluepolitiikasta, identiteetistä ja erilaisista elämäntilanteista ja -katsomuksista. Kotitalouskohtainen inflaatio vaihtelee kulutuksen rakenteen mukaan, ja polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa nostavan inflaatiota enemmän maaseudulla, jossa auto on välttämätön.

”Bensainflaatiosta” puhuvat olettanevat, että hintojen nousulla kannattaa tehdä politiikkaa myös siksi, että näissä kovemman inflaation kotitalouksissa ilmastopolitiikan kannatus saattaa olla valmiiksi heikompaa. Suurissa kaupungeissa asuvilla polttoaineiden hinnat toki kiertävät muiden hintojen nousun kautta laskuihin, mutta suora vaikutus jää monella vähäisemmäksi.

Mutta asuipa äänestäjä maalla tai kaupungissa ja olipa suhtautuminen ilmastonmuutokseen millainen tahansa, selvää on, että bensan hinta on todella kaukana aluevaaliehdokkaiden tekemisistä tai tekemättä jättämisistä sekä heidän tulevasta vallastaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.