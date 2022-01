Euroopan vanhin kuningashuone on myös yksi suosituimmista. Iso ansio siitä kuuluu 50 vuotta hallinneelle kuningatar Margareetalle.

Euroopan vanhimman kuningaskunnan Tanskan monarkian juuret ulottuvat yli tuhannen vuoden päähän. Nyt ikivanhassa kuningaskunnassa on juhlat, sillä kuningatar Margareeta II on ollut vallassa tasan 50 vuotta.

Juhliminen tapahtui koronarajoitusten vuoksi ilman suuria seremonioita, mutta myös ilman merkittäviä soraääniä, sillä skandaalien kurittamien Euroopan monarkioiden joukossa Tanskan kuningashuone on poikkeus. Kyselyissä kuningashuoneen suosio on ollut peräti 80–90 prosenttia.

Suuri ansio kansansuosiosta kuuluu 81-vuotiaalle kuningattarelle. Hän harrastaa arkeologiaa ja kuvataidetta ja on tehnyt lukuisia tanssikoreografioita. Margareetaa on myös kutsuttu ”tupakoivaksi kuningattareksi”, koska hän on vasta viime vuosina alkanut piilotella ketjutupakointiaan valokuvaajilta.

Monarkian tulevaisuuskin näyttää Tanskassa valoisalta, sillä 53-vuotias kruununprinssi Frederik on viihtynyt opiskeluissa ja sotilasuralla, ei skandaalilehtien otsikoissa.

