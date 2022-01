Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi perjantaina Venäjän kunnioittavan täysin Suomen ja Ruotsin suvereniteettia ja maiden Nato-jäsenyyden olevan suomalaisten ja ruotsalaisten asia. Samalla Venäjä vaatii koko Euroopan turvallisuus­arkkitehtuurin uudistamista, mikä tietenkin vaikuttaisi myös Suomeen.

Nato-keskusteluun tuli viime viikolla taas yksi uusi syöte, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi vuotuisessa lehdistötilaisuudessaan Suomen ja Ruotsin suhdetta Natoon.

Lavrovin kommentti seurasi Ylen kirjeenvaihtajan kysymystä, joka kuului näin: ”Kunnioittaako Venäjä Suomen ja Ruotsin suvereniteettia ja oikeuttamme tehdä turvallisuuspoliittiset päätöksemme itsenäisesti, mukaan lukien liittymisen Natoon?” Lavrov vastasi Venäjän kunnioittavan täysin maiden suvereniteettia ja alkoi kiitellä Suomen ja Ruotsin sotilaallista liittoutumattomuutta, jota hän kutsui puolueettomuudeksi.

Tilanne vaikutti tutulta. Venäjän korkea edustaja kommentoi Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä suomalaisen toimittajan kysyttyä siitä, toteaa Suomen olevan itsenäinen maa ja asian olevan suomalaisten päätettävissä mutta kiittelee nykyistä linjaa. Suunnilleen sama vastaus on saatu esimerkiksi pääministeri Dmitri Medvedeviltä loppusyksystä 2012 ja presidentti Vladimir Putinilta kesällä 2016.

Näin Lavrovin kommentin tulkitsi myös ulkoministeri Pekka Haavisto (HS 14.1.). ”Luen tätä niin, että tämä vastaa Etyjissä hyväksyttyä periaatetta maiden oikeudesta päättää omasta positiostaan suhteessa sotilasliittoihin”, Haavisto lisäsi.

Lavrovilla ei tietenkään ollut muuta vaihtoehtoa kuin todeta Suomen olevan suvereeni maa, eikä toteamukseen kannata kiinnittää sen enempää huomiota. Sen sijaan on hyvä huomata vastauksen epämääräisempi osuus, joka koski Venäjän Yhdysvalloille esittämää vaatimusta palauttaa Eurooppaan vuotta 1997 edeltävä tilanne. Lavrov puhui siitä pyöreästi, mutta halusi selvästi mainita sen.

Lännessä on käynnissä vilkas keskustelu Venäjän aikeista. Se alkoi Venäjän alettua keskittää taas joukkojaan Ukrainan rajoille ja kiihtyi Venäjän esitettyä joulukuussa Yhdysvalloille pitkän listan vaatimuksia uudeksi turvallisuussopimukseksi. Mukana on myös vaatimus Naton itälaajentumisen lopettamisesta ja entisten neuvostotasavaltojen jäsenyyden kieltämisestä.

Keskustelussa kiistellään siitä, onko Venäjän pääasiallisena tavoitteena pysäyttää Ukrainan siirtyminen pois sen etupiiristä vai muuttaa kylmän sodan jälkeistä Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria ja saada Yhdysvallat hyväksymään sen etupiiri.

Venäjän ulkoministeriön näkemys on pitkään ollut se, että kylmän sodan jälkeen syntyneen turvallisuusjärjestelmän muuttaminen on ensisijaista, ja Ukrainan asema ratkeaa siinä sivussa. Tätä linjaa esitteli myös tutkija Dmitri Suslov perjantaina venäläisessä Kommersant-lehdessä. Suslovin mukaan Venäjän tavoitteena on tehdä Naton laajeneminen poliittisesti niin kalliiksi, ettei uusien jäsenten hyväksyminen ole enää Kiinaa vastaan varautuvan Yhdysvaltojen etujen mukaista.

Putinin kantaa ei tosin tarkkaan tiedetä. Uhka uudesta hyökkäyksestä Ukrainaan on yhä suuri.

Lavrovin puheita on Suomessa tapana lukea liiankin tarkkaan. Silti kommentti menee Venäjän johdon päälinjaan, jonka mukaan Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä puhuttaessa vältetään kovaa kieltä. Venäjällä ymmärretään, että sellainen vain lisää Naton suosiota Suomessa – on jo lisännyt.

Tuoreimmassa HS-gallupissa Nato-jäsenyyttä kannattavien määrä on suurimmillaan ja vastustajien pienimmillään, mutta enemmistö suhtautuu jäsenyyteen epäillen. Tosin ensimmäistä kertaa vastustajia on alle puolet, 42 prosenttia.

Venäjälle ei ole väliä, kummalta puolelta se sulkee Suomen ovea Natoon. Suvereenisuuspuheista huolimatta oven sulkeminen on yksi Venäjän tavoitteista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.