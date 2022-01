Helsinkiläinen, on aika hoitaa rokotussuoja kuntoon!

Helsingissä saa nyt kolmannenkin koronarokotuksen ilman ajanvarausta.

Helsinkiläiset voivat nyt hakea kolmannen koronavirusrokotuksen ilman ajanvarausta. Keskiviikosta lähtien yli 18-vuotiaat saavat kolmannen piikkinsä Messukeskuksen tai Jätkäsaaren rokotuspisteestä myös iltaisin tai lauantaisin.

Helsinkiläisten on syytäkin lähteä piikille, sillä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri pitää perää valtakunnallisessa rokotusvertailussa. Kaikista yli 12-vuotiaista suomalaisista kaksi rokotusta on nyt 86,3 prosentilla ja kolme rokotusta 39,5 prosentilla, ja Husin alueella vastaavat luvut ovat vain 77,8 ja 36,6 prosenttia. Ensimmäinenkin rokotus puuttuu Husin alueella yhä melkein joka viidenneltä yli 12-vuotiaalta.

Nuorista ja nuorehkoista 18–40-vuotiaista aikuisista Husin alueella kokonaan rokottamatta on yhä 22–23 prosenttia, mikä on sietämättömän suuri luku. Uusia keinoja tämän ryhmän tavoittamiseksi tulee miettiä varsinkin nyt, kun koronapassitkin on pantu ainakin toistaiseksi hyllylle.

