Kiina saa vahvistettua asemaansa Lähi-idässä, tönäistyä Yhdysvaltoja ja varmistettua öljyntoimitukset Iranista. Talousvaikeuksissa oleva Iran puolestaan saa tärkeän asiakkaan öljyntuotannolleen ja miljardeja investointeihin.

Viikonloppuna kuultiin merkittävä uutinen, kun Kiina ja Iran ilmoittivat taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen yhteistyönsä tiivistämisestä. Maat solmivat viime vuonna 25-vuotisen strategisen yhteistyösopimuksen, jota aletaan nyt panna täytäntöön.

Kiina ja Iran eivät ole julkaisseet sopimuksen yksityiskohtia, mutta tärkeimmät vaikutukset ovat selvillä. Kiina saa vahvistettua asemaansa Lähi-idässä, tönäistyä Yhdysvaltoja ja varmistettua öljyntoimitukset Iranista. Talousvaikeuksissa oleva Iran saa tärkeän asiakkaan, miljardeja investointeihin ja osoitettua, ettei maa ole pakotteista huolimatta täysin eristyksissä.

Kehityskulku on huolestuttanut jo vuosia Yhdysvaltoja, Israelia ja Persianlahden maiden sunnalaisia johtajia. Iranin vahvistuminen ja mahdollinen sotilasyhteistyö Kiinan kanssa on niille turvallisuusriski, mutta Yhdysvalloille Kiinan aseman vahvistuminen alueella on laajempi huoli.

Kiina on muun muassa saamassa satamia ja erikoisalueita läheltä strategisesti tärkeää Hormuzinsalmea. Lännessä pelätään Kiinan varautuvan käyttämään niitä myös sotilaallisesti.

Yhdysvallat lähes työnsi Irania Kiinan syliin, kun se Donald Trumpin presidenttikaudella irtaantui Iranin ydinsulkusopimuksesta ja asetti lisäpakotteita. Kiina ja Iran esittävätkin yhteistyönsä mielellään uutena merkkinä Yhdysvaltojen aseman heikentymisestä. Kiina ja Iran ovat diktatuureja, jotka haluavat kaventaa lännen asemaa.

Kiina saakin yhteistyöllä Iranin kanssa vahvistettua taloudellista ja strategista vaikutusvaltaansa. Sopimukset ovat tuontiöljyn varassa olevalle Kiinalle vieläpä edullisia, koska Iranin johto on epätoivoinen. Iranin itsevaltainen johto saa kyllä vähän hengitystilaa ja näköjään myös uhmakkuutta. Ydinaseita Kiina ei kuitenkaan Iranille haluaisi.

