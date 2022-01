Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin ja presidentti Sauli Niinistön pitkä puhelinkeskustelu kertoo siitä, että Suomen Venäjä-analyysia halutaan kuulla ja Niinistön kontaktia Putiniin arvostetaan.

Venäjä on ajanut Euroopan kriisiin. Venäjän ja lännen välit ovat yhtä sumua, mutta optimistit ovat erottavinaan sumun seasta seuraavan merimerkin. Se on Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin tapaaminen perjantaina Genevessä.

Yhdysvaltojen huomio on nyt todellakin Euroopassa. Presidentti Joe Bidenin hallinto tekee hartiavoimin töitä estääkseen Venäjää hyökkäämästä Ukrainaan. Myös Lavrov painottaa nyt keskustelujen merkitystä, mikä voi optimistille kertoa siitä, että Venäjän vaatimukset eivät ole ehdottomia. Venäjä haluaa suoran suhteen Yhdysvaltoihin.

Avain kriisin ratkaisuun on presidentti Vladimir Putinilla. On mysteeri, kenen ja millaisia viestejä Putin nyt kuuntelee, mutta maltillisia ne eivät ole.

Keskiviikkona Kiovassa vieraillut Blinken varoitti Venäjän lisäävän vielä painetta. Painostamalla Ukrainaa Venäjä yrittää vivuta mieleisekseen Naton asemaa, joukkojen sijoittelua ja asejärjestelmiä eli koko Euroopan turvallisuusjärjestystä.

Venäjä voi kiristää tilannetta vielä monella keinolla ryhtymättä suoranaiseen sotaan. Se uhkailee sotilas-teknisillä toimillaan, joihin voi laskea niin sotalaivat Itämerellä kuin kyberiskut Ukrainassakin.

Tilanne on monin tavoin erikoinen ja vaarallinen. Venäjä vaatii Yhdysvalloilta ja Natolta kirjallisia vastauksia vaatimuksiinsa uudesta etupiirijaosta. Vastaus ei voi olla juuri muuta kuin jo kuultu: Nato ei uhkaa Venäjää ja on valmis neuvottelemaan esimerkiksi aserajoituksista ja sotaharjoituksista. Venäjä ei kuitenkaan määritä, keitä Nato ottaa jäsenikseen.

Tiistaina Moskovassa kävi Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock. Liittokansleri Olaf Scholz joutuu keskittymään koronapolitiikkaan, mutta tiistaina myös Scholz korotti ääntään. Hän ilmoitti, että Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan olisi seurauksia jo vuosia poliittisten kiistojen kohteena olleelle Nord Stream 2 -kaasuputkelle. Saksan ääni tiukentuu, ja niin sen pitääkin tehdä.

Saksa on tänä vuonna G7-ryhmän puheenjohtaja. Saksa on myös Ranskan, Ukrainan ja Venäjän rinnalla osa niin sanottua Normandia-kokoonpanoa. Tuo kokoonpano ei kuitenkaan tuo ratkaisua akuuttiin tilanteeseen Ukrainan rajalla. Donbassilla Venäjä ei tee mitään, vaan Venäjä haluaa pitää Ukrainan otteessaan – ja myös eroon pakotteista.

Venäjä on julkistanut vaatimuksensa, mutta länsi on pitänyt omat korttinsa piilossa. Tähän mennessä on kuultu lähinnä se, mitä ei haluta. Pöydältä on poistettu se, että venäläispankit suljettaisiin Swift-maksujärjestelmästä. Markkina reagoi jo kriisiin.

Venäjä voi laskea, että EU bluffaa, koska unionilla on käsi täynnä hanttikortteja. Pakotteita Venäjä ei näytä pelkäävän, tai sitten maa laskee, että EU pelkää enemmän Venäjän vastapakotteita. Kaasuhana voi mennä kiinni keskellä talvea, ja Euroopalla on varastoja vain kuukaudeksi.

Suomen johdon, niin presidentin kuin pääministerinkin, viesti siitä, että Suomi tekee itse omat turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa, on kerrottu ja toistettu. Bidenin ja presidentti Sauli Niinistön pitkä keskustelu tiistaina kertoo siitä, että Suomen analyysia tilanteesta halutaan kuulla ja Niinistön kontaktia Putiniin arvostetaan. Edellisen kerran Biden ja Niinistö puhuivat joulukuun puolivälissä.

Keskustelu koski myös Suomen ja Yhdysvaltojen sekä Suomen ja Naton yhteistyötä. Jos Niinistö on pian puheissa Putinin kanssa, vakava viesti neuvotteluratkaisun tärkeydestä Ukrainassa korostuisi toki ilman Bidenin terveisiäkin.

Painetta lisäämällä Venäjä ajaa diplomaattista prosessia haluamaansa suuntaan. Venäjä pitää piilossa, mikä sille riittäisi, sillä tarjolla voi olla enemmänkin. Kuilun reunalle on vielä matkaa, joten paine kasvaa. Venäjä lisää joukkojaan sekä Ukrainan rajalla että Valko-Venäjällä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.