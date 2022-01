Bitcoin-kryptovaluutan louhinta kuluttaa sähköä selvästi enemmän kuin Suomen koko kansantalous vuodessa.

Kun kansainvälisiä ilmastosopimuksia tehdään ja ilmaston lämpenemisen vastaisia toimia koordinoidaan, tavoitteena tulisi olla järjestelmä, joka ohjaa oikeaan markkinaehtoisesti – hinnoilla –, ja mallin pitäisi olla tiivis. Nyt järjestelmässä on vuotoja monessa kohtaa. Yksi vuotokohta on kryptovaluuttojen valmistus.

EU:n arvopaperimarkkinaviranomaisen Esman johtaja Erik Thedéen pitää kryptovaluuttoja yhtenä syynä siihen, että maailma ei lähesty riittävän nopeasti Pariisin ilmastosopimuksen vaatimuksia. Hän toivoo, että kaikkein eniten energiaa vievä kryptovaluuttojen louhiminen kiellettäisiin.

Louhimisessa virtuaalivaluuttaverkoston jäsenet saavat uusia virtuaalivaluuttayksiköitä luovuttamalla tietokoneensa laskentatehoa verkoston käyttöön. Niin sanottu proof of work -malli on yleisempi kuin toinen, nimellä proof of stake tunnettu malli. Suosituimmat kryptovaluutat luotiin aikana, jolloin proof of stake -mallia ei vielä käytetty. Ensin mainitussa tavassa valuutta varmistetaan käytännössä todistamalla, että riittävä määrä tietokonekapasiteettia on käytetty valmistuksessa. Jälkimmäinen malli perustuu verkossa oleviin ”vahvistajiin” tai ”validaattoreihin”, jotka luovat uudet lohkot ja vakuutena ovat heidän asettamansa tai heille delegoidut isot kryptovaluuttapotit.

Proof of work -malli kuluttaa järjettömästi energiaa. Eikä energian kulutus suuntaudu samalla tavalla yhteiskunnan perustarpeiden tyydyttämiseen kuin esimerkiksi teollisuudessa, liikenteessä tai vaikkapa kotien lämmityksessä.

Bitcoin-kryptovaluutan louhinta kuluttaa sähköä selvästi enemmän kuin Suomen kansantalous vuodessa. Toiminnan hiilijalanjäljen koko on sama kuin Kuwaitilla. Näillä näytöillä kryptovaluutta toimii päinvastoin kuin maailman viherryttäminen vaatisi.

Fossiilisesta energiasta pois ohjaava hintapolitiikka vaikuttaa puutteellisesti. Valuuttojen arvo on noussut niin nopeasti, että mahdollinen louhijalle tuleva voitto ylittää helposti isotkin energialaskut.

Kiina kielsi louhinnan viime vuonna. Ratkaisua perusteltiin energiankulutuksella. Taustalla vaikutti todennäköisesti myös se, että kansallisten toimijoiden on vaikea hallita ja seurata kryptovaluuttoja. Kiina haluaa hallita ja seurata monia muitakin rajojensa sisällä tapahtuvia asioita.

Yhden valtion kielto ei paljon auta. Rajattomassa kryptomaailmassa louhinta siirtyi kiellon jälkeen Kiinasta muualle.

Yksi muuttokohde oli Kazakstan. Maassa oli tarjolla tilaa ja kylmyyttä – jota tarvitaan tietokoneiden jäähdyttämiseen. Louhinta lisäsi rasitusta Kazakstanin puutteelliselle ja fossiiliseen energiaan perustuvalle energianjakelulle.

Kazakstanin hallitus kertoi, että louhinta ehti lohkaista jo lähes kymmenen prosenttia maan energiankulutuksesta ennen kuin energian hinnan nousua vastustaneet mielenosoitukset alkoivat. Nykyään kulutushuippujen aikaan louhintafarmeilta katkaistaan sähköt, mikä on vaarallista koneille. Levottomuuksien jälkeen ja sähkökatkojen pelossa louhijat ovat kiireesti etsimässä uusia muuttokohteita.

On oikeastaan hämmentävää, että kryptovaluuttojen louhinta on välttynyt samankaltaiselta mainehaitalta kuin muu fossiilista energiaa ahmiva toiminta. Yksi selitys on, että toiminnan haittoja ei yleisesti ymmärretä eikä louhinnan energiankulutuksen mittakaavaa käsitetä.

Kryptovaluuttojen valmistusta on vaikeaa ohjailla, mutta sen pitäisi olla itsestäänselvyys, että Euroopan unioni lähtee etenemään kohti Thedéenin toivetta. EU on ollut monessa muussakin ilmastoasiassa edelläkävijä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.