Hallitus jatkoi koronarajoituksia, mutta esimerkiksi liikuntapaikkojen suhteen aluehallintovirastot voivat käyttää itsenäistä harkintaa.

Hallitus päätti tiistaina jatkaa nykyisiä koronarajoituksia helmikuun puoliväliin saakka. Se tarkoittaa, että ravintoloiden rajoitukset jatkuvat ja hallitus suosittelee aluehallintovirastoja pidentämään yleisötilaisuuksia, liikuntatiloja ja muita asiakastiloja koskevia rajoituksia.

Valmiuslaista päättämistä lykättiin. Olisi suuri epäonnistuminen, ellei sairaaloiden toimintaa saataisi järjestettyä ilman poikkeustilalainsäädäntöön turvautumista.

Hallituksen päätös oli odotettu linjaus rajoitusten purkamisen ja tiukentamisen väliltä. Pientä lievennystä saatiin korkeakouluopintoihin sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaan, jonka suhteen aluehallintovirastot ovat tosin tähänkin asti poikenneet hallituksen suosituksista.

Avit saattavat jatkaa itsenäistä linjaansa jatkossakin. Esimerkiksi suhtautuminen liikuntapaikkojen aukioloon on vaihdellut eri puolella maata. Etelä-Suomessa liikuntapaikat on toistaiseksi pidetty suljettuina, mutta tilojen avaamista kannattaisi jatkossa harkita. Yksilöurheiluun tarkoitetuissa tiloissa, kuten kuntosaleilla, tartuntariski on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan samalla tasolla kuin äänestämisessä.

Helsingissä uimahallit ja useimmat muut sisäliikuntatilat on suljettu, mikä merkitsee monelle katkoa säännölliseen liikuntaharrastukseen. Mitä pitemmäksi tauko venyy, sitä suuremmaksi kasvaa riski harrastuksen lopettamisesta. Liikkumattomuudesta johtuvien terveysongelmien hinta taas voi nopeasti kasvaa esimerkiksi lievänä sairastetun koronataudin haittoja suuremmaksi.

Hallitus valmistelee parhaillaan uutta koronastrategiaa omikronaallon jälkeiseen aikaan. Se aika voi koittaa hyvinkin pian, sillä monessa muussa maassa tartuntojen kasvu on jo tasaantumassa. Tällä hetkellä Suomessa on Pohjoismaiden tiukimmat koronarajoitukset, mikä ei selity suoraan tartuntatilanteella vaan myös poliittisella tahtotilalla.

Pahimman tilanteen helpottuessa joudutaan eri asioissa puntaroimaan keskenään rajoitusten hyötyjä ja haittoja samalla tavalla kuin on jo tehty koulunkäynnin suhteen. Liikunnan suhteen vertailun ei pitäisi olla edes vaikeaa, onhan siinäkin kysymys mitattavista terveysvaikutuksista.

