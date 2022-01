Vaalien alla näkyy, kuinka politiikasta on tullut mahdottomuuksien taidetta rajattomuuksien maailmassa

Aluevaalien kampanjoinnissa ja vaalikeskusteluissa on ollut tyhmää olla lupaamatta liikaa. Ehkä se on tyhmää jo vaaleissa yleensäkin.

Aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai.

Politiikka oli ennen vanhaan mahdollisuuksien taidetta rajallisuuksien maailmassa. Rajat syntyivät yleensä rahasta: puolueet määrittelivät vaalien alla, miten ne jakaisivat rajallista hyvää äänestäjille. Nyt rajoista puhutaan ilmastoa ja luontoa käsiteltäessä, mutta talouden maailmasta rajat tuntuvat kadonneen kokonaan.

Muutama viime vuosi on muuttanut politiikan käsitettä rajallisuudesta. Nollakorkoaikana Suomen velan korot laskivat pakkaselle. On ollut taloudellisesti kannattavaa velkaantua, velkaantujalle maksetaan. Pandemia työnsi samaan suuntaan. On ollut järkevää elvyttää – vaikka sitten sillä miinuskorkoisella velalla. Ja hyviksi investoinneiksi määritellyt kuluthan tietysti maksavat itsensä takaisin.

Aluevaaleja on tarkasteltu monelta kantilta, kun niistä on haluttu löytää signaaleja ja enteitä valtakunnanpolitiikkaan.

Tulkintoja haittaa moni tekijä. Esimerkiksi se, että helsinkiläiset eivät nyt äänestä. Tai se, että aluevaaleissa äänestysaktiivisuuden pelätään jäävän vähäiseksi.

Rajallisuuden käsitteestä irtautuminen sen sijaan näkyy valtakunnallisesti ja jopa globaalisti. Suomen aluevaaleissa rahan rajoitteet tuntuvat jääneen täysin unholaan. Puolue toisensa jälkeen lupaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Lupausten rahoitus tuntuu olevan sivuseikka, eikä lupauksia edes priorisoida.

Ongelmallista tämä on siksi, että alueilla ei ole mahdollisuutta kasvattaa rahoitustaan omilla vero- ja velkapäätöksillään, ja väestön ikääntyminen kasvattaa joka tapauksessa hoivamenoja.

On vaikea uskoa, että politiikka palaisi rajallisuuksien maailmaan eduskuntavaalien alla. Sehän olisi tyhmää olla lupaamatta liikaa. Aluevaaleissa nyt huonosti menestyvät lupaavat todennäköisesti seuraavissa vaaleissa vielä enemmän.

Kun nollakorkoaika päättyy, rahapolitiikka normalisoituu ja velalle tulee taas hinta, joten ikääntyvän Suomen on pakko rajoittaa velkaantumistaan. Silloin politiikan tarpeiden ja talouden välttämättömyyksien välille kasvaa entistä isompi kuilu. Reaalimaailmassa rajallisuudet voittavat aina.

