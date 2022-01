Yhdysvaltain presidentti Joe Biden voitti presidentinvaalit Donald Trumpin vastustajana. Nyt hän alkaa vaikuttaa siirtymäkauden presidentiltä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden haki uutta alkua presidenttikautensa ensimmäisenä vuosipäivänä keskiviikkona, mutta epäonnistui. Lehdistön välttelystä syytetty Biden vastaili lehdistötilaisuudessaan toista tuntia toimittajien kysymyksiin, muttei saanut vakuutettua, että hapuilu kääntyisi vielä menestystarinaksi.

Presidentinvaalit Biden voitti Donald Trumpia vastustamalla. Nyt hän näyttää koko ajan enemmän siirtymäkauden presidentiltä. Biden ei ole saanut demokraattien rivejä suoriksi, joten suuret hankkeet ovat jumissa senaatissa. Paluu normaaliin ei ole onnistunut, kun koronavirus ja nyt myös inflaatio laukkaavat hurjaa vauhtia. Painolastia kertyi Afganistanin-operaation evakuointikaaoksesta. Biden on ponneton, vaikka on hänellä myös onnistumisia. Historiallisen suuret koronatukipaketit vauhdittivat taloutta ja työllisyyttä.

Marraskuun välivaalit mittaavat, kuinka todennäköinen on Trumpin toinen tuleminen. Trumpilla on yhä tiukka ote tukijoistaan ja siten myös republikaanipuolueesta. Toisaalta Trump on puolueelle riski, sillä yli puolet kansasta kammoaa häntä. Jos demokraatit häviävät välivaalit, Bidenin hallinto rampautuu. Mutta jos sisäpolitiikka jumiutuu, presidentillä riittää aikaa ulkopolitiikkaan.

Euroopalle Bidenin presidenttikausi on tärkeä. Ukrainan konfliktista ja Venäjästä Biden puhui keskiviikkona pitkään, mutta osin hämmentävästi. Presidentin sekavista sanavalinnoista saattoi päätellä, että lännen pakotteet suhteutettaisiin siihen, miten laajasti Venäjä hyökkää Ukrainaan – vähäinen tunkeutuminen, vähäiset seuraukset.

Suomessa huomattiin myös se, että Biden viittasi keskusteluunsa Suomen pääministerin kanssa. Kyse oli kuitenkin keskustelusta presidentti Sauli Niinistön kanssa. Se oli Yhdysvaltain johdolta jo toinen Suomeen liittyvä lapsus viikon sisällä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.