Gallupsuosikki, kokoomuksen Petteri Orpo, sai vaalitenteissä eniten näkyvyyttä, koska kaikki haluavat haastaa hänet.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat juoksevat näinä aikoina vaalitentistä toiseen. Keskiviikkoiltana oli vuorossa Helsingin Sanomien aluevaalitentti, torstaina Ylen suuri vaalikeskustelu.

Sekä HS että Yle julkistivat tenttiensä yhteydessä aluevaaligallupit. Kyselyt eivät ole suoraan verrannollisia valtakunnallisiin vaalituloksiin, sillä Helsingissä ei aluevaaleissa äänestetä.

Kummassakin kyselyssä selkeä ykköspaikka meni kokoomukselle, joka on johtanut kannatuskyselyitä kesäkuun kuntavaaleista lähtien. Puolue lähtee erinomaisista asemista sunnuntain vaaleihin. Puolueen kannattajat käyvät uskollisesti vaaliuurnilla, oli sää tai muu maailmantilanne millainen tahansa.

Kokoomuksella on nyt allaan niin vahva kantoaalto, että on vaikeaa muistaa, että vain vuosi sitten tähän aikaan kokoomus oli kriisitunnelmissa ja perussuomalaiset pääoppositiopuolue. Siksi nykytilanteesta on vielä turhan aikaista vetää suoraa linjaa kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Juuri nyt kokoomuksen tilanne näyttää kuitenkin hyvältä.

Pääkaupungin puuttuminen vaaleista näkyy vaalituloksessa ainakin kahdella tapaa: keskusta saa suuremman kannatusosuuden kuin muissa valtakunnallisissa vaaleissa, vihreät puolestaan pienemmän. Myös muiden puolueiden kannatuslukemissa näkyy Helsingin puuttuminen, mutta vähemmän.

Toinen tuntematon tekijä on äänestysprosentti, jonka pelätään jäävän matalaksi. Sekin iskisi puolueisiin eri tavalla, pahimmin luultavasti perussuomalaisiin.

Ylen mittauksessa keskusta nousi kolmanneksi aivan Sdp:n kantaan ja selvästi ohi perussuomalaisten. Jos kannatus muuttuu vaalitulokseksi, keskusta saa pitkästä aikaa vähän valoa risukasaansa. Puolueen ahdistuksen helpottaminen olisi hyvä uutinen hallituksen työrauhalle.

Sen sijaan perussuomalaiset eivät tunnu saaneen kampanjaansa käyntiin. Se ei ole yllätys, sillä aluevaaleissa päätettäviä asioita on vaikeaa pukea sellaisiksi iskulauseiksi, joilla perussuomalaiset on tottunut kannattajiaan innostamaan.

Jonkinlaisesta luovuttamisesta kertonee se, että puolue on yrittänyt rakentaa kampanjaansa bensiinin hinnan ympärille. Aihe puhuttaa varmasti kansaa esimerkiksi huoltoaseman baarissa, mutta kyllähän sielläkin tajutaan, ettei bensasta nyt aluevaaleissa päätetä.

Perussuomalaisten päätähtäin ei ole aluevaaleissa vaan seuraavissa eduskuntavaaleissa, mutta kovin heikko tulos olisi ikävä ensimmäinen työnäyte uudelta puheenjohtajalta Riikka Purralta.

Kokoomuksen etumatka kannatuskyselyissä on vaikuttanut niin, että muu joukko on yrittänyt vaalitenteissä haastaa kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa. Se taitaa sopia kokoomukselle oikein hyvin. Kun muut puoluejohtajat haastavat Orpoa kukin vuorollaan, Orpo saa tilaisuuden vastata – ja kasvattaa niin osuuttaan niukasta ohjelma-ajasta.

Kokoomuksen kimpussa on ollut ahkerasti myös pääministeri Sanna Marin (sd), jonka puolueelle tuoreet kyselyt tarjoavat selkeää kakkospaikkaa ja aika tukevia lähtöasetelmia vaaleihin.

Pääministeripuolue Sdp on kantanut pääministeri Marinin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun ansiosta suurta vastuuta koronavirusepidemian hoidosta. Viime viikkojen aikana koronapolitiikkaa ovat leimanneet ministerikaksikon julkiset erimielisyydet, mutta ne eivät näytä vaikuttaneen Sdp:n kannatukseen eivätkä pääministeri Mariniin, joka tuntuu saaneen tilanteen hallintaansa.

Puolueiden kannalta aluevaalien paras puoli on se, että ne ovat historian ensimmäiset. Mikään puolue ei voi siis menettää vaaleissa kannatustaan eikä valtuustopaikkoja, joten kaikki ovat näiden vaalien jälkeen voittajia – jotkut tietysti vielä enemmän kuin toiset.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.