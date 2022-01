Tilanne näyttää Ukrainan kannalta koko ajan ikävämmältä. Ukrainan kohdalla Venäjän keinovalikoima voi tosin olla laaja. Venäjä myös käyttää Ukrainaa keinona vahvistaa asemaansa maailmanpolitiikassa.

Viime aikoina läntiset johtajat ovat toistuvasti korostaneet, etteivät he sovi mitään Ukrainaan liittyvää Venäjän kanssa ”Ukrainan ohi”. Tätä viestiä on vain vahvistettu sitä mukaa kun Venäjä on lisännyt Ukrainaan kohdistamaansa sotilaallista painetta.

Viestiin on syytä luottaa. Kysehän on Suomellekin tärkeästä periaatteesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö lännessä oltaisi valmiita puhumaan Ukrainasta kuuntelematta ukrainalaisia. Se tarkoittaa paitsi neuvoja myös sitä, että länsimaat tekevät omat Ukrainaa koskevat päätöksensä omien etujensa pohjalta.

Ukraina joutuukin varautumaan siihen, että muut määrittelevät Venäjän mahdollisen hyökkäyksen vakavuuden. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden viittasi tähän keskiviikkona, kun hän varoitettuaan Venäjää hyökkäyksen seurauksista sanoi ”vähäisen maahantunkeutumisen” voivan johtaa lännessä kiistelyyn reaktioista.

Kommentti herätti Ukrainassa ymmärrettävästi huolta, minkä jälkeen Bidenin avustajat tarkensivat rajan ylittämisen tarkoittavan Yhdysvalloille hyökkäystä. Bidenin muotoilu oli onneton, mutta hän totesi itsestäänselvyyden. Lännessä ei ole yksimielisyyttä, miten erilaisiin Venäjän toimiin vastataan. Ukrainan kohdalla Venäjän keinovalikoima voi olla laaja.

Osa länsimaista kyllä toimittaa Ukrainalle aseita, mutta Ukrainan johto tietää Ukrainan olevan hyökkäyksen edessä lopulta yksin. Se näkyi myös presidentti Volodymyr Zelenskyin keskiviikkona pitämässä maltillisessa puheessa, jossa hän kehotti välttämään paniikkia.

Tilanne näyttää Ukrainan kannalta koko ajan ikävämmältä. Venäjän ilmoitus sotaharjoituksista Valko-Venäjällä tarkoittaa, että venäläisjoukkoja istuu nyt Ukrainan itärajan, Transnistrian ja miehitetyn Krimin lisäksi myös pohjoisrajalla parin sadan kilometrin päässä Kiovasta. Venäjän johdon läheltä tulee myös pahaenteisiä väitteitä Ukrainan joukkojen provokaatioista.

Ukraina on kaiken keskiössä, mutta samalla Venäjä esittää vaatimuksia lännelle koko Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muuttamiseksi ja operoi Valko-Venäjällä. Viestien moninaisuus on todennäköisesti tahallista hämäystä, mutta edes Venäjällä kaikki eivät välttämättä tiedä, mitä presidentti Vladimir Putinilla on mielessään. Venäjä operoi nyt monella linjalla ja on valmis jatkamaan pitkään.

Ukraina on Venäjän johdolle ydinkysymyksiä. Ukrainan kohdalla kyse on tähänastisen linjan epäonnistumisesta. Venäjä on jatkanut näännytyssotaa Itä-Ukrainassa keväästä 2014 luodakseen Ukrainan kylkeen avohaavan, joka pitää Ukrainan heikkona. Se on työntänyt Ukrainaa lähemmäs länttä, mitä Kreml väittää nyt lännen sotilaalliseksi aggressioksi.

Krimin miehitys puolestaan osoitti koko entisen Neuvostoliiton alueelle, mitä nyky-Venäjän vallan alle päätyminen tarkoittaa: rikollisten valtaa ja sortoa. Se ei houkuttele.

Ukrainalla on isoja sisäisiäkin ongelmia. Laajan korruption, oligarkkivallan ja vuosikausien huonon hallinnon vuoksi se on paljon köyhempi kuin sen luonnonvaroiltaan pitäisi olla. Johtajia ei ole kiinnostanut oikeusvaltion kehittäminen. Tämä kaikki heikentää maata ja antaa Venäjälle vaikutusmahdollisuuksia.

Ukraina on kuitenkin erilainen kuin vuonna 2014. Se on panostanut armeijaansa. Kansakunta on yhtenäistynyt ulkoisen uhan edessä, mikä näkyy myös taistelutahdon voimistumisena.

Venäläisten ja ukrainalaisten yhteydet ovat aina olleet tiiviit. Jopa Putinilta on poikkeuksellinen saavutus etäännyttää läheinen veljeskansa vain muutamassa vuodessa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.