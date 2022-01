Tänään on historiallinen vaalipäivä

Paljon parjattu sote-uudistus on vihdoin toteutumassa. Edessä on suuri muutos.

Tänään sunnuntaina äänestetään Suomen historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Tuskallisen pitkän kompuroinnin jälkeen sote-uudistus on vihdoin toteutumassa. Edessä oleva muutos on monessakin mielessä historiallinen.

Suomeen syntyy aivan uusi väliportaan hallinto, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Uudistus ei koske Ahvenanmaata.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet kuntien vastuulla vuodesta 1865. Tuolloin perustettiin ensimmäiset kunnat, koska maalliset tehtävät haluttiin siirtää pois kirkon vastuulta. Kuntien rajoja ei piirretty pitäjien vaan seurakuntien rajojen mukaan. Tällä oli kauaskantoiset seuraukset, sillä kunnista tuli väestömäärältään pieniä.

Edellinen iso muutos terveydenhuollossa tapahtui 1970-luvun alussa, kun terveyskeskukset perustettiin. Samaan aikaan rakennettiin muutkin hyvinvointivaltion peruspilarit, peruskoulu ja lasten päivähoito.

1990-luvun lamaan asti kaikki sujui hyvin: valtio antoi tehtäviä, ja kunnat toteuttivat niitä. Kun talous ja työllisyys kasvoivat, rahatkin riittivät.

Lamavuosina tehty valtionosuusuudistus johti osaltaan siihen, että kuntien väliset taloudelliset erot alkoivat kasvaa. Kunnat alkoivat säästää menoja karsimalla.

Heikko talouskasvu ja työllisyys, kaupungistuminen ja muuttoliike sekä väestön ikääntyminen ovat ajaneet palvelujen rahoituksen ongelmiin varsinkin muuttotappioalueilla. Kun suuri osa kunnista on edelleen pieniä, ne eivät enää selviä palvelujen järjestämisestä.

Vastuuta on siirretty yhteistyöalueille ja kuntayhtymille. Vastuutahoja on satoja. Joissakin kunnissa on päädytty jopa palvelujen kokonaisulkoistukseen yksityiselle yritykselle, kun muuta ei ole enää keksitty.

Kallis erikoissairaanhoito on lakisääteisesti keskitetty sairaanhoitopiireille, joihin kuntien on pakko kuulua. Kunnilla ei ole todellista vaikutusvaltaa sairaanhoitopiirien menoihin, jotka usein ylittävät budjetin. Kunta ei voi muuta kuin maksaa laskun ja etsiä säästökohteita muualta. On syntynyt negatiivinen kierre, joka rapauttaa perustason palvelut.

Sote-uudistuksen keskeisin tavoite on katkaista tämä kierre. Kun sekä erikoistason että perustason sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva päätöksenteko on yksissä käsissä ja ”leveämmillä harteilla”, järkevämpi rahankäyttö olisi mahdollista.

Rahoituksen painopistettä pitäisi siirtää erikoistasolta perustasolle, kuten terveyskeskuksiin. Tämä voi osoittautua mahdottomaksi, koska erikoissairaanhoidossakaan ei ole löysää. Erityisen vaikeaa se on nyt, kun terveydenhuolto kamppailee koronaviruspandemian ja sen jälkiseurausten kanssa vielä vuosia.

Lisää rahaa tarvittaisiin moneen muuhunkin palveluun, kuten vanhustenhoitoon. Rahat jakaa jatkossa valtio, ja potin suuruudesta päättää kulloinkin vallassa oleva maan hallitus. Lupaus palvelujen parantamisesta voi jäädä haaveeksi, koska budjetit ovat tiukkoja. Ongelmaksi nousee myös henkilöstöpula.

Nykyisten sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien luottamushenkilöitä ei ole valittu suorilla vaaleilla, vaan puolueiden paikallisosastoissa. Hyvinvointialueiden luottamushenkilöt valitaan nyt suoralla kansanvaalilla. Se on demokratian kannalta melkoinen parannus, ja sen vuoksi jokaisen äänioikeutetun kannattaa tänään myös valtaansa käyttää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.