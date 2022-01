Kansallismuseon vuonna 1910 valmistunut päärakennus on ylväs kansallinen maamerkki, mutta tilana aikansa kuva. Laajennus mahdollistaa laajojen nykyaikaisten näyttelyiden järjestämisen.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi viime viikolla asemakaavan, joka mahdollistaa Kansallismuseon uuden laajennuksen rakentamisen.

Laajennusosasta valtaosa rakennetaan maan alle. Maan pinnalle siitä näkyy vain osa, museon nykyiselle takapihalle ilmestyvä pyöreä paviljonki eli ”lentävä lautanen”.

Laajennus on tervetullut. Kansallismuseon vuonna 1910 valmistunut päärakennus on ylväs kansallinen maamerkki, mutta tilana aikansa kuva. Laajennus mahdollistaa laajojen nykyaikaisten näyttelyiden järjestämisen. Kansallismuseoon panostaminen on myös periaatteellisesti tärkeää, sillä kansakunta rakentaa ja uusintaa sillä tavoin myös kuvaa itsestään.

Laajennusosa on luontevaa jatkoa Kansallismuseon lähialueille viime vuosina nousseille arkkitehtonisesti kunnianhimoisille kulttuuritiloille, kuten Amos Rexille ja keskustakirjasto Oodille. Ne ovat saavuttaneet suuren suosion, ja toivottavasti Kansallismuseon laajennusosallekin käy niin.

