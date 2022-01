Vasemmiston kato on Macronin etu

Ranska valmistautuu valitsemaan Emmanuel Macronin jatkokaudelle huhtikuun presidentinvaaleissa.

Ranskalaiset tekevät vajaan kolmen kuukauden kuluttua maansa ja koko Euroopan kannalta ison valinnan, kun he valitsevat Ranskalle presidentin seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Valinnan pitäisi kiinnostaa myös suomalaisia Euroopan unionin yhteistyön vuoksi. Nykyinen presidentti Emmanuel Macron suhtautuu myönteisesti EU-yhteistyöhön, mutta hänelle se on ennen kaikkea välineellistä. Päämääränä on Ranskan, ranskalaisen teollisuuspolitiikan ja ranskalaisen puolustuspolitiikan tarpeiden edistäminen.

Macronin EU-linja ei vastaa täydellisesti vapaata kilpailua ja pienten maiden etua puolustavaa Suomen integraationäkemystä. Macronin painotukset ovat kuitenkin lähempänä Suomen tavoitteita kuin hänen kilpailijoidensa vielä protektionistisempi linja.

Ranskan politiikka on ajautunut viime vuosina erikoiseen tilanteeseen. Maata monta kertaa hallinneet sosialistit ovat käytännössä pyyhkiytyneet puoluekartalta. Entisaikojen mahtipuolue, joka nosti François Mitterrandin ja François Hollanden presidentiksi, ei saa näihinkään vaaleihin ehdokasta, jolla olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia. Samoin kävi vuoden 2017 vaaleissa, joissa Macron valittiin presidentiksi.

Jos Ranskan presidentinvaalien asetelman siirtäisi Suomen puoluekartalle, se olisi kummallinen. Kokoomuksen vasemmalla puolella ei olisi ainuttakaan varteenotettavaa presidenttiehdokasta.

Ranskassa Macron näyttää olevan suosituimpien ehdokkaiden joukossa poliittisen kentän vasemmalla laidalla, vaikka hänen talouspoliittiset linjauksensa ovat kaukana Ranskan vasemmiston näkemyksistä. Eroa on vielä enemmän kuin Suomen keskustan ja suomalaisen vasemmiston näkemyksissä.

Macronin ensimmäisen kauden sosiaalipoliittiset myönnytykset ovat pieniä ja niitä on tehty enemmänkin pakon edessä – esimerkiksi silloin, kun keltaliivien kapinaa piti liennyttää. Yritysten etuja lisänneitä linjauksia sen sijaan on tehty paljon ja halukkaasti. Ranskan talouskasvu on saatu hyvään vauhtiin.

Ranska on siirtynyt viime vuosina poliittisesti oikealle, ja vanhaa sosialistien kannattajakuntaa on valunut äärioikeiston tukijoukkoihin. Silti vasemmiston kuvittelisi pystyvän parempaan.

Vasemmiston potentiaalisia kannattajia on Ranskassa yhä paljon. Vasemmistolaisuus on ranskalaisessa aatemaailmassa vihjaus siitä, että ihminen on älyammatissa, julkisen sektorin työntekijä tai kulturelli. Heitä Ranskassa riittää, ja tällaisessa poliittisessa asetelmassa vasemmistosta luulisi nousevan Macronille haastajia. Mutta ei.

Vahvin ehdokas on mielipidemittausten mukaan äärivasemmiston Jean-Luc Mélenchon noin kymmenen prosentin kannatuksellaan. Mélenchon on Ranskan politiikassa hieman kuin Bernie Sanders Yhdysvaltojen politiikassa – räyhäkkään vasemmistolainen hahmo, joka kuitenkin on pääosalle äänestäjiä vaaleissa täysin kelvoton vaihtoehto.

Sosialistien ääniharava on harvapiikkinen. Pariisin kaupunginjohtajan Anne Hidalgon kannatus on 3–4 prosentin tietämissä, kun Macronin takana on tiedusteluihin vastanneista neljäsosa. Hidalgo ei kiinnosta duunareita vaan kaupunkien punavihreitä.

Ainoat todelliset Macronin haastajat ovat hänen oikealla puolellaan: maltillisen oikeiston Valérie Pécresse, äärioikeiston Marine Le Pen ja vielä häntäkin oikeistolaisempi Eric Zémmour, joka juuri sai tuomion vihapuheesta. Zémmour nimitteli yksin maahan saapuvia maahanmuuttajalapsia raiskaajiksi, varkaiksi ja murhaajiksi.

Macronille nykytilanne kelpaa. Vasemmistolla ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin äänestää vasemmistolaisinta ehdokasta niiden oikeistolaisten ehdokkaiden joukosta, joilla on mahdollisuus tulla valituksi – eli Macronia –, ja äärioikeisto silpoo itsensä. Ranska asettuu valitsemaan Macronin jatkokaudelle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.