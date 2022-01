Historian juonteet, oman talouden edut ja vahva riippuvuus venäläisestä kaasusta jarruttavat yhä Saksan haluja kovaan Venäjän-politiikkaan.

Samaan aikaan kun Yhdysvaltojen, Naton, Etyjin ja EU:n neuvotteluissa yritetään luoda lännen ja Venäjän väleihin vakautta, myös b-suunnitelma rullaa jo. Nato tuo joukkoja Itä-Euroopan jäsenmaihin. EU ja Yhdysvallat kokoavat pakotteita. Ukrainaan viedään aseita.

Saksa on EU:n mahtimaa, jolla on historiansa vuoksi erityinen suhde Venäjään. Osan mielestä Saksa haraa yhä liikaa muiden suunnitelmia vastaan. Varsinkin balttien turhautuminen Saksan Venäjän-politiikkaan on jatkunut pitkään. Saksa ei vie Ukrainaan aseita, ja Nord Stream 2 -kaasuputkella on Saksassa yhä puolustajia. Saksan merivoimien komentajan videolle päätyneet Venäjän-mieliset puheet nostattivat tyrmistystä ja johtivat komentajan eroon.

Natsimenneisyyden ja holokaustin vuoksi Saksa korostaa kansainvälistä yhteistyötä eikä haluaisi käyttää sotilaallista voimaa. Jaetun Saksan historia näkyy myös Saksan ulkopolitiikassa. Willy Brandtin avaus itään, Ostpolitik, on vanhan kaartin vaalima muisto. Myös EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa rakentaessaan Saksa pitää huolen teollisuutensa eduista. Talouspakotteita jarruttaa Saksan riippuvuus venäläiskaasusta.

Liittokansleri Angela Merkel ei silti ollut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa sinisilmäinen. Kun Venäjä miehitti Krimin, Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikka koveni selvästi. Merkel oli keskeisessä roolissa EU:n pakotepolitiikassa. Kun linja on saatu vedettyä, se pitää. Talousjätti Saksa on ratkaisevassa roolissa, kun Venäjä uhkaa Ukrainaa.

Uusi liittokansleri Olaf Scholz ei kuitenkaan ole uusi Angela Merkel. Scholzilla on vaikeaa, sillä hallituksessa Venäjä jakaa puolueita, eikä Scholzilla ole EU:ssa Merkelin vaikutusvaltaa. Saksan ote kuitenkin kovenee. Historia velvoittaa Saksaa myös siihen, ettei Eurooppaan tule uusia etupiirejä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.