Viime päivinä nähty kurssilasku ei istu siihen, mikä on yritysten tuloskunto ja kansantalouden iskukyky.

Koronaviruksen ensi-iskusta Suomeen on kulunut kohta kaksi vuotta. Kun alkukeväällä 2020 rajoituksia rakenneltiin, kansantalous sukelsi ja kaikki tiesivät, että edessä on pitkä vaikea kausi yrityksille, kansantaloudelle ja kuluttajille.

Nämä ”kaikki” olivat väärässä. Tuli vain pieni notkahdus. Talouspoliittinen elvytys, koronatuet ja keveä rahapolitiikka pitivät maailman raiteillaan. Kuluttaja ei hätkähtänyt pandemiaa – esimerkiksi Suomessa kuluttajien luottamus tulevaan on ollut pitkään vahvaa, vaikka joulukuussa odotukset hieman heikkenivät.

Tilastokeskuksen julkistusten otsikot kertovat lähes pelkästään myönteistä sanomaa. ”Kasvaa”-sanaa riittää tautologiaan asti. Palveluiden liikevaihto kasvoi, teollisuuden liikevaihto kasvoi, kansantalouden tuotanto kasvoi, rakentamisen liikevaihto kasvoi, teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat, merikuljetukset kasvoivat, työllisyys kasvoi...

Suomen taloudella menee hyvin. Sama vire on tosin lähes kaikkialla muissakin maissa. Tämä näkynee näinä päivinä alkavalla pörssiyritysten osavuosikatsausten kierroksella. Tulokset viime vuoden lopulta ovat todennäköisesti hyviä.

Viime päivinä nähty pörssikurssien luisu ei istu tähän taustaan. Tosin ei yhtiöiden kurssikehitys ole tähänkään saakka aina vastannut yritysten todellista suorituskykyä. Pandemian aika sai osan sijoittajista ehkä uskomaan, että elämisen ja työntekemisen tapa muuttuu pysyvästi ja talous- ja rahapoliittinen elvytys jatkuu vuosia. Nämä oletukset puskivat teknoyhtiöiden kursseja pilviin.

Kotitalouksien nettovarallisuus on kasvanut pandemian aikana. Osakemarkkinoille on tullut uusia toimijoita, joilla on suuret odotukset nopeasta rikastumisesta. Kurssien laskiessa nämä hätäisimmät veikkaajat todennäköisesti myyvät osakkeitaan ja voimistavat kurssien heilahtelua. Tällä kertaa suunta on alaspäin.

Kursseihin vaikuttaa myös se, että rahapolitiikan virtaus kääntyy. Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa ohjauskorkoa tänä vuonna kaksi tai kolme kertaa. Rahamarkkinoilla riskitön velkapaperi alkaa taas kiinnostaa. Rahan arvo heikkenee Euroopassa hitaammin kuin Yhdysvalloissa, joten Euroopan keskuspankki (EKP) voi odottaa ja harkita omia liikkeitään. Mutta myös EKP joutuu jo suunnittelemaan, miten ylimääräistä rahaa aletaan keriä pois markkinoilta – miten elvytys ajetaan pehmeästi alas ja siirrytään normaaliin rahapolitiikkaan.

Myös Kiinan kehitys vaikuttaa pörssien kehitykseen. Rakentaminen, joka on muodostanut monena vuonna suuren osan Kiinan kasvusta, on hiljentynyt. Kommunistinen puolue laskee ylikuumentuneelta ja spekulatiiviselta sektorilta ilmaa pois, mutta kuplan tyhjennystä on vaikeaa hallita. Hallinnan vaikeutta lisää, että koronaviruksen omikronmuunnos näyttää sittenkin pääsevän läpi pandemian täystukahduttamista yhä yrittävässä maassa. Vähäisetkin tartuntaryppäät johtavat miljoonien ihmisten eristämiseen ja talouden puolella toimitusketjujen katkeiluun. Se taas voi näkyä lännessä yhä kovempana inflaationa.

Jos Kiinan mahdollinen takapakki johtaa siihen, että Yhdysvalloissa rahapolitiikan kiristämiselle tulee inflaation kiihtymisen vuoksi entistä kovempi kiire, kurssien laskulla olisi ymmärrettävä syy eikä kyse olisi vain epärealistisista odotuksista ja niiden pettämisestä. Talouspoliittisen elvytyksen jatkaminen voisi helpottaa pörssien tunnelmaa. Elvytys näyttää kuitenkin hiipuvan, sillä presidentti Joe Bidenin hallinto ei saa edes demokraatteja pysymään elvytyspakettien tukena.

Mutta olisihan se aika nurinkurista, jos osakemarkkinoita seuraavien synkimmät ennusteet nyt toteutuisivat. Jos siis pandemia olisikin johtanut yritysten ja kansantalouksien kukoistukseen ja pandemian loppu kruunattaisiin pörssiromahduksella.

