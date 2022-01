Vihreillä on tässä ajassa tuhannen taalan paikka ja yhden taalan arvoinen suoritus. Aikaa ei pidä syyttää, puoluetta pitää.

Viime sunnuntain aluevaalien jälkeen puolueiden saavutuksia on analysoitu monella tapaa. Päällisin puolin näyttäisi siltä, että karvaimman tappion kokivat perussuomalaiset, joiden aluevaalitulos jäi kauas valtakunnallisten vaalien tuloksista ja mielipidemittauksista.

Vaalien toinen selvä häviäjä oli vihreät. Vaikka puolue saikin jalansijaa muutamilla vihreille aiemmin vaikeilla alueilla, tulos oli todellisuudessa heikko.

Aluevaalit paljastivat, että vihreä puolue on hukassa – aikana, jonka pitäisi olla ympäristön ja ilmaston etua ajavien kukoistuskautta. Ei tarvitsisi kuin asettua oikein päin ja levittää kädet, niin tuuli veisi voitosta voittoon. Potentiaalisia uusia tukijoitakin uskoisi riittävän nuorissa ja kansainvälisissä, vihreyttä ja markkinataloutta start up -hengessä yhdistävissä ihmisissä.

Aluevaalit kuitenkin osoittivat, ettei tuuli tartu purjeisiin. Vihreillä on tässä ajassa tuhannen taalan paikka ja yhden taalan arvoinen suoritus. Aikaa ei pidä syyttää, puoluetta pitää.

Suomen vihreiden perinteinen vahvuus oli ennen kyky kytkeä ympäristönsuojeluun pragmaattisia ratkaisuja poliittisen kentän eri puolilta. Kissan värillä ei ollut väliä, kunhan se pyydysti hiiriä – siis suojeli luontoa. Nykyvihreät eivät kuitenkaan kaikkia kissoja kelpuuta.

Historiallisista syistä vihreissä vaikutti pitkään liberaali perinne, joka on heikentynyt monien vaikuttajien, kuten aiemmin kansanedustajana toimineen Antero Vartian, siirryttyä sivuun. Viesti on ollut, ettei vihreät ole enää auki kaikille vaan ainoastaan oikealla tavalla ajatteleville. Heitä ei vaalituloksesta päätellen ole Suomessa tarpeeksi.

Taustakeskusteluissa kehityksen suuntaa on arvosteltu pitkään, mutta nyt monet vihreiden veteraanivaikuttajat ovat hylänneet kainoutensa. Nykyisille vihreille tulvii heiltä kovaa arvostelua.

Vihreiden tärkeimpänä ideologina aiemmin pidetty Osmo Soininvaara kuvailee blogikirjoituksessaan, että vihreät ovat siirtyneet vasemmistolaiseksi, mutta vain tunteen tasolla – ilman ohjelmaa, jolla näitä vasemmistolaisia tavoitteita todellisuudessa tavoiteltaisiin. ”Ilmeisesti tämä on sitä identiteettipolitiikkaa. Inhoan sitä yli kaiken”, hän kuvailee.

Soininvaara on olennaisen äärellä. Vasemmistolaisille äänestäjille on tarjolla vasemmistopuolueita, joten miksi he äänestäisivät vihreitä?

Vihreät ovat vasemmistosiirtymänsä aikana myös kuplautuneet.

Perussuomalaisten ongelma on keskipakoisvoima: jos ei keskitytä maahanmuuttoon, kaikki hajoaa ja lentää taivaan tuuliin. Vihreiden ongelma taas on keskihakuvoima: paino imeytyy kohti oikeaoppista ja oikeita termejä käyttävää puolueydintä. Vihreistä on tullut sisäsiittoinen, ryppyotsainen ja avoimuutta hylkivä Gröna Klubben.

Entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistö on vihreiden nykyjohdolle kiusallinen hahmo, koska hän muistuttaa jo pelkällä olemassaolollaan – mutta myös puheillaan – siitä, kuinka paljon paremmin puolueella meni hänen aikanaan.

Vaalitappion jälkeen Niinistö kirjoitti Twitterissä, että ”suureksi puolueeksi kasvamista tehtiin laventamalla teemoja ja johtajuutta tulevaisuuskeskustelusta laajasti kaikkien suomalaisten hyväksi. Se oli velvoittava tavoite, jossa puolueen piti avautua. Nyt on kavennuttu, käännytty sisään.”

Vihreissä 1980-luvulta lähtien vaikuttanut Pekka Sauri arvioi puolestaan Twitterissä, että ”puolue tarvitsee uudelleenkäynnistyksen”.

Vihreiden ongelmat ovat yksittäisiä henkilöitä syvemmällä. Ilman haastajaa syksyllä jatkokaudelle valittu puheenjohtaja Maria Ohisalo on ollut puolueessa pidetty ja arvostettu, mutta nyt käynnistynyt keskustelu saattaa ajan myötä vaikuttaa hänenkin asemaansa.

