Riski on riski, vaikka se olisi lakaistu maton alle

Suomen taloutta uhkaavia riskejä on monia, eikä niihin ole varauduttu riittävästi.

Suomen talous on pärjännyt monen taloutta seuraavan mittarin mukaan hyvin koko koronaviruspandemian ajan. Talouskasvu on jo palannut. Hallitus ei kuitenkaan ansaitse ihan kiitettävää arvosanaa talouspolitiikalleen.

Talouspolitiikan arviointineuvosto nostaa tuoreessa raportissaan monissa eri kohdissa esiin sen, että Suomen taloutta uhkaavia riskejä on monia, eikä niihin ole varauduttu riittävästi.

Suomi etenee kohti suurempien ikäsidonnaisten kulujen aikaa alijäämien ja julkisen velan painamana. Suunnan muuttamisesta – riskien pienentämisestä – pitäisi olla edes jonkinlaisia suunnitelmia, vaikka säästöjä ei heti tekisikään, neuvosto tulkitsee.

Hallitus on riskien pienentämisen sijaan lisännyt niitä. Talouspolitiikan uskottavuuden kato on riski, ja riskiä kasvatettiin, kun hallitus korotti kesken kauden menokehyksiä. Pandemia oli ymmärrettävä syy, mutta tämän linjauksen ja myöhemmin kehyksiin tehtyjen poikkeuksien jälkeen paluu uskottavampaan talouspolitiikkaan on entistä epätodennäköisempää.

Rahapolitiikka ei hallitukselle kuulu, mutta rahapolitiikka vaikuttaa siihen, mikä julkisen talouden liikkumavara on tulevaisuudessa. Nyt rahapolitiikan suunta alkaa kääntyä, ja velalle tulee ennen pitkää taas hinta. Tulevaisuuden velkamarkkinoilla uskottavuuden puute olisi riski.

Riskit kasvavat myös, kun erilaisia vastuusitoumuksia lisätään. Piilotettu vastuu on poliittisesti paljon mukavampi asia kuin näkyvä meno. Tällaisia piilotettuja vastuita Suomella on muun muassa valtiontakauksissa, joiden määrä kasvaa nopeasti.

Takauksia ovat saaneet muun muassa telakat. Valtiontakaukset olivat vuoden 2021 toisella neljänneksellä 62,7 miljardia euroa – potti vastaa neljäsosaa Suomen bruttokansantuotteesta, mikä on Euroopan ennätys.

