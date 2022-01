Korona­virus­epidemia ei ole ohi, mutta taudin pelko on hiipunut

Koronarajoituksia aletaan purkaa Suomessakin, koska viruksen pahin terä on tylsynyt ja ihmisten kärsivällisyys lopuillaan.

Suomi on pääsemässä koronavirus­epidemiasta ulos samalla tavalla kuin siihen joutuikin: pienellä viipeellä. Omikronaallon harja alkaa Suomessakin murtua, mikä avaa tien koronarajoitusten purkamiseen. Liikuntaa, kulttuuria ja ruokaravintoloita avataan toivottavasti jo ensi viikolla.

Epidemia ei pääty siihen, että tartunnat loppuvat, vaan ihmisten kyllästymiseen. Tätä katsantokantaa on julkisuudessa viime aikoina edustanut Maailman terveysjärjestön WHO:n epidemiologi Jussi Sane. Hän arvioi (HS 25.1.), että epidemia on jo lopuillaan, koska se ei enää sairastuta, tapa eikä pelota ihmisiä niin kuin ennen. ”Jos elämä jatkuu ja ihmiset menevät pubiin töiden jälkeen, ei ole kansalaiselle väliä, ollaanko teknisesti ottaen pandemiassa vai ei”, Sane sanoi.

Sane on tervejärkinen. Kiinnostavaa on, että hän on päässyt julkisuudessa ääneen juuri nyt, kun ihmiset kaipasivat vapauttavaa viestiä. Epidemian alkuvaiheissa äänessä olivat toiset tutkijat, kun yleisö ahmi asiantuntijoiden varoitteluja.

Runsaat kaksi vuotta kestänyt koronavirusepidemia on rokotusten ja viruksen heikkenemisen vuoksi menettämässä pahimman teränsä. Kysymys ei ole kuitenkaan pelkästään lääketieteestä vaan myös Sanen esiin nostamasta ”pandemian sosiaalis-psykologisesta puolesta”.

Puhtaasti numeroita katsomalla voisi nimittäin päätyä toisenlaisiin johtopäätöksiin. Viime viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoihin kirjattiin 52 111 uutta koronavirustartuntaa ja 19 sen aiheuttamaa kuolemaa. Luvut ovat selvästi suurempia kuin viime maaliskuun viimeisellä viikolla, jolloin tartuntoja kirjattiin 3 270 ja kuolemantapauksia 14.

Nyt epidemian sanotaan kuitenkin olevan hiipumassa, kun taas 31.3.2021 eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä oli hallituksen esitys ulkonaliikkumiskiellosta – jonka valiokunta torjui. Nyt näemme, että hallituksen paniikkiesitys oli korona-ajan pohjakosketus, josta alkoi hidas käänne kohti parempaa.

Koronavirusepidemia on koko ajan vaikuttanut kahdella tasolla: kehojamme uhkaavana lääketieteellisenä epidemiana sekä mielenrauhaamme järkyttävänä massapsykologisena ilmiönä.

Tuhopotentiaalinsa koronavirus on todistanut paikallisina epidemiapesäkkeinä, joista tunnetuin oli Pohjois-Italiassa maaliskuussa 2020. Tällaiset esimerkit ovat näyttäneet, mitä tapahtuu, jos virus pääsee irti.

Suomessa tilanne on kuitenkin pysynyt koko ajan hyvin hallinnassa. Epidemiaan on kuollut runsaat 1 700 ihmistä, suurin osa heistä vanhoja tai muistakin sairauksista kärsineitä. Suomen kokonaiskuolleisuudessa epidemian vaikutusta tuskin edes erottaa.

Tärkeä syy pieniin tuhoihin on ollut Suomen syrjäinen sijainti, joka on antanut suomalaispäättäjille aikaa reagoida ensin viruksen ilmaantumiseen ja sitten sen muutoksiin.

Armonaikansa suomalaiset ovat käyttäneet milloin taitavammin, milloin huonommin, mutta keskimäärin se on tarjonnut tärkeän edun virusta vastaan. Reagointiajan lisäksi Suomi on hyötynyt oppimalla muiden kokemuksista ja ottamalla käyttöön muualla kehiteltyjä toimintatapoja. Parhaillaan Suomessa odotetaan muiden maiden kokemuksia uusista koronalääkkeistä – parempi niin kuin ottaa itse riskejä.

Suomella on peesailusta kokemusta, sillä samalla tavalla Suomessa on totuttu kehittämään niin taloutta kuin yhteiskuntaakin. Suomalaisilta päättäjiltä tai asiantuntijoilta ei ole nytkään vaadittu ihmetekoja, sillä muiden maiden kokemukset ovat olleet kuin kristallipallo, johon katsomalla Suomen tulevaisuutta on voitu ennustaa viikkoja eteenpäin.

Nyt kristallipallo kertoo, että monet muut Suomea korona-aallossa vähän edellä olevat maat ovat purkaneet rajoituksiaan ilman kohtalokkaita seurauksia, joten sama voidaan tehdä meilläkin.

