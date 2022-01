Ukrainan on arvioitava, saavuttaako se omasta asemastaan paremman tuloksen neuvottelemalla vai sotimalla.

Tennis on hieno peli, kunhan ei joudu muiden peliin palloksi, sanoi presidentti Sauli Niinistö tällä viikolla MTV:n haastattelussa. Maailmanpolitiikan kovimmassa ottelussa pallona on Ukraina, joka on nyt lyöty Venäjän puolelle verkkoa. Yhdysvallat ja Nato ovat toimittaneet Venäjälle sen vaatimat kirjalliset vastaukset siitä, miten länsi suhtautuu vaatimuksiin niin sanotuista turvatakuista, Naton asemasta ja etupiireistä.

Venäjä tietää pyytävänsä kohtuuttomia. Yhdysvallat ja Nato joutuivat suostumaan kirjallisiin vastauksiin, sillä ne yrittävät pelata aikaa diplomatialle. Paperille ne panivat sen, minkä ovat jo muutoinkin sanoneet. Venäjän kanssa voidaan jatkaa esimerkiksi aserajoitusneuvotteluja. Ne toistivat myös mantran, jonka suomalaiset ovat jo oppineet ulkoa: jokaisella valtiolla on oikeus päättää itse turvallisuusratkaisuistaan.

Kuten oli odotettavissa, Yhdysvaltain ja Naton vastaukset eivät tyydyttäneet Venäjää. Se ei silti vielä katkaissut neuvotteluyhteyttä. Tällä viikolla Venäjän, Ukrainan, Ranskan ja Saksan eli Normandia-ryhmän edustajat neuvottelivat Pariisissa itäisen Ukrainan tulitaukosopimuksesta siitä huolimatta, että Ukraina ja Venäjä ovat hyvin kaukana Minskin sopimuksen ehtojen toteutumisesta. Venäjä on Minskin sopimuksen avulla yrittänyt saada vaikutusvaltaa koko Ukrainaan, mutta tähän mennessä se on siinä epäonnistunut. Neuvottelut jatkuvat kahden viikon kuluttua Berliinissä.

Syöttövuoro on presidentti Vladimir Putinilla. Arvailut siitä, mitä Putin tekee, käyvät ylikierroksilla. Pelko on mahtava ase, ja Putin tietää, ettei lännessä todellakaan haluta sotaa.

Yhdysvallat, Britannia ja Euroopan unioni valmistelevat uusia neuvotteluita, mutta valmistautuvat myös vastaamaan hyökkäykseen. Venäjän tielle yritetään kasata esteitä. EU on muutenkin hidas liikkeissään, ja nyt se joutuu vielä vetämään perässään Saksaa. Venäjä on myös kerännyt reservejä kestääkseen lännen talouspakotteet.

Venäjän häikäilemättömyys pakottaa lähtemään siitä, että lähiaikoina Ukrainassa tapahtuu jotain ikävää. Venäjä ei voi jatkaa sotilaallista painetta loputtomiin. Siltä sulaisi uskottavuus.

Yhdysvaltain karvaat kokemukset ovat osoittaneet, että modernille sotavoimalle vaikeaa ei ole vihollisen voittaminen vaan se, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ukraina ei pystyisi pysäyttämään Venäjän hyökkäystä, mutta mitä venäläiset voitollaan tekisivät? Nyt Ukrainan rajoille tuoduilla joukoilla ei miehitettäisi koko suurta maata, eikä se olisi muutenkaan helppoa.

Yhdysvallat ja EU toki tukevat Ukrainaa niin taloudellisesti kuin sotilaallisesti, mutta sotilaansa Yhdysvallat tuo Naton itäisiin jäsenmaihin Baltiaan ja Romaniaan. Nato ei arvioi Venäjän uhkaavan Nato-maita, vaan kyse on Naton oman yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta. Liittokunnan on kriisiaikoina osoitettava, että omista pidetään huolta. Kun Venäjä siis vaatii Natoa vähentämään joukkoja itäisissä jäsenmaissa, niitä tulee lisää.

Vaikka katse on nyt seuraavassa syötössä, voi kysyä, miten peli voi päättyä. Vaihtoehtoja ei ole monia, eivätkä ne ole hyviä.

Venäjä hakee sotilaallisella painostuksella sitä, että saa Ukrainan tiiviisti vaikutuspiiriinsä – jos diplomatia ei tuo tulosta, niin sotimalla. Jos Venäjä onnistuu alistamaan Ukrainan, alkaa taas uusi vaihe. Siihen kuuluu myös sen ratkaiseminen, miten EU toimisi Ukrainan Venäjä-mielisen johdon kanssa.

Kriisin jäätyminen nykytilanteeseen voi olla Venäjän mielestä tappio. Joka tapauksessa suhde Venäjään vain vaikeutuu entisestään.

Ukrainalla on valinnan paikka. Ukrainan on arvioitava, saavuttaako se paremman tuloksen sopimalla vai sotimalla. Ukraina voi joutua pakon edessä tekemään myönnytyksiä esimerkiksi Donbassin asemasta. Myönnytysten vaihtoehtona voi olla sota, jonka Ukraina joutuisi sotimaan yksin.

