Poliisin on pystyttävä parempaan seksuaali­rikosten ja lähisuhde­väkivallan tutkinnassa

Lakimuutos ei riitä takaamaan seksuaalirikosten uhrien oikeuksien toteutumista, jos poliisitutkintojen ja rikosprosessin aikaisia ongelmia ei ratkaista.

Raiskausrikosten selvitysprosenteissa on HS:n selvityksen perusteella merkittäviä eroja eri puolilla Suomea. Selvästi pienimmät selvitysprosentit ovat poliisilaitoksista Itä-Uudellamaalla ja suurista kaupungeista Itä-Uudenmaan laitoksen alueeseen kuuluvalla Vantaalla.

Helsingin Sanomat on viime viikkoina käynyt useassa jutussa läpi seksuaalirikoksia ja lähisuhdeväkivaltaa koskevien poliisitutkintojen ongelmia. Selvityksistä piirtyy hyvin huolestuttava kuva ongelmien laajuudesta ja kirjosta.

Poliisi on muun muassa sivuuttanut todisteita ja jättänyt kuulematta todistajia. Osa esitutkinnoista on venynyt ilman pätevää syytä. Raiskausrikosten selvitysprosenteissa on merkittäviä eroja eri puolilla Suomea. Osa ongelmaa ovat selvästikin poliisien asenteet ja osaamisen puute.

Seksuaalirikoksissa ja lähisuhdeväkivallassa uhreina ovat useimmiten naiset. Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa vakava ja kansainvälisestikin tunnistettu ihmisoikeusongelma. Poliisitutkintojen ongelmat ovat myös poliitikkojen ongelma.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivalta- ja seksuaalirikollisuuden vähentämisestä. Käynnissä on myös seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus.

Uudistus on periaatteellisesti merkittävä jokaiselle seksuaalista väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneelle. Uudistus yrittää varmistaa, että raiskauksen määrittelyssä keskeistä on uhrin oma tahto eikä vain se, miten tekijä on menetellyt. Vapaaehtoisuuden puutteesta tulee keskeinen tunnusmerkistötekijä raiskauksessa ja muissa seksuaalirikoksissa.

Lakimuutos ei kuitenkaan riitä takaamaan seksuaalirikosten uhrien oikeuksien toteutumista, jos poliisitutkintojen ja rikosprosessin aikaisia ongelmia ei ratkaista.

Poliisin ammattitaitoa ja kykyä ymmärtää seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan luonnetta pitää parantaa niin rikosten ehkäisemisessä kuin rikostutkinnassakin. Kun rikostutkinnassa selvästikin esiintyy paljon ongelmia, on poliisijohdon syytä puuttua tilanteeseen ja korjata se.

