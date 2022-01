Olisi outoa, jos iso ja kokenut UPM tekisi valtavan, yhtiön tulevaisuutta viitoittavan investointinsa sen perusteella, mitä juuri nyt tapahtuu paperiväen työehtojen kanssa tai tukilakoissa.

Metsäyhtiö UPM:n tuoreita kuulumisia: tulosta syntyy vuolaasti, ay-liikkeen kanssa kiistellään, ja biojalostamo rakennetaan Hollannin Rotterdamiin eikä Suomeen.

Palkansaajien etujen ajajat yhdistävät kolmesta kohdasta kaksi ensimmäistä ja työnantajat kaksi viimeistä. Ay-liikkeen edustajat ällistelevät, että firma tekee kovan tuloksen, mutta ei anna duunarille sitä mikä duunarille kuuluu. Työnantajien sanansaattajat antavat ymmärtää lakkoilun selittävän osaltaan sitä, että bioinvestointi ei tule Suomeen.

Hyvä kompromissitulkinta on se, että kaikki kolme ajankohtaista asiaa ovat tosia, mutta ne ovat tässä vain löyhästi toisissaan kiinni.

Vaikka UPM:llä menee muuten hyvin, paperin valmistus on firman liiketoimintojen paletissa huonosti kannattavaa toimintaa. Hajautettu sopiminen on UPM:lle kuitenkin jo periaatekysymys. Enää ei väännetä vain siitä, kuinka suuren siivun duunari lihavasta voitosta vuolee, vaan myös siitä, miten joustavasti ja kenen kanssa yritykset Suomessa voivat sopia kustannuksistaan ja resurssiensa käytöstä.

Tulehtuneessa työmarkkinatilanteessa investointipäätös Rotterdamiin kelpaa hyvin vääntämiseen. Olisitte kunnolla, niin saisitte työpaikkoja. Nyt ette olleet.

Olisi kuitenkin outoa, jos iso ja kokenut suomalaisyhtiö tekisi valtavan, yhtiön tulevaisuutta viitoittavan investointinsa sen perusteella, mitä juuri nyt tapahtuu paperiväen työehtojen kanssa tai tukilakoissa.

UPM menee Rotterdamiin samoista syistä kuin Neste. Rotterdamissa on yhtiöiden biojalostamoille keskittämisetuja. Logistiikka valtavan sataman luona on parempaa, Keski-Euroopan markkinat ovat lähempänä, rakentaminen Rotterdamiin on halvempaa, ja tulevaisuudessa alueella on tarjolla hiilidioksidin yhteistä talteenottoa. Näitä etuja ei olisi voitu syrjäyttää mitenkään Suomessa.

Rotterdamin etuihin uskovan ja sinne vihreän vedyn tuotantoon investoivan Uniperin toimitusjohtaja Andreas Schierenbeck tiivisti: ”Paljon uusiutuvaa energiaa, tarvittava infrastruktuuri ja teolliset asiakkaat.” Uniper on Fortumin omistama.

Mutta ay-liikkeelle tämä tulkinta ei ole synninpäästö. Kun tällaisia voimia vastaan ei voi taistella, pitää kantaa entistä enemmän huolta sen tuotannon kannattavuudesta, joka voi vielä jäädä Suomeen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.