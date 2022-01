Suomalaisdiplomaattien kybervakoilussa on hyvää vain se, että tapaus paljastui

Pegasus-ohjelma on tehokas ase vakoilussa ja se on myös aiheuttanut monta skandaalia.

Israelilaisen NSO Groupin kehittämää Pegasus-ohjelmaa on käytetty kansainvälisesti useiden poliitikkojen, toimittajien, tutkijoiden ja aktivistien matkapuhelinten vakoiluun.

Ulkoministeriö ja eduskunta tiedottivat molemmat perjantaina joutuneensa kyberuhan kohteeksi. Eduskunnan tapaus on hieman vaarattomampi. Kyse oli palvelunestohyökkäyksestä joulukuun lopussa, kun eduskunta käsitteli sote-alan työntekijöiden rokotevelvollisuutta. Eduskunnan verkkolähetys jumitti palvelunestohyökkäyksen takia.

Ulkoministeriön tapauksella on saattanut olla vakavia seurauksia. Suomen ulkomailla työskentelevien diplomaattien kännyköitä on vakoiltu israelilaisen NSO Groupin tekemällä Pegasus-vakoiluhaittaohjelmalla.

Pegasus on tehokas ase vakoilussa ja se on myös aiheuttanut monta skandaalia, kun hallitukset ovat käyttäneet sitä väärin vakoillakseen toimittajia ja poliittisia vastustajiaan. Parhaillaan Puolassa on oma Pegasus-skandaalinsa.

Hyvää ulkoministeriön tapauksessa on ainoastaan se, että vakoilu paljastui. Mikään yllätys vakoilutapaus ei ole, vaan kyberuhat vain kasvavat.

