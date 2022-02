Saksa saattaa päätyä taantumaan. Saksan asema Euroopassa on kärsinyt myös maan kyvyttömyydestä reagoida Venäjän paineeseen.

Vuosituhannen vaihteessa Saksaa kutsuttiin ”Euroopan sairaaksi mieheksi”. Ilmaisua on käytetty vuosien varrella kuvaamaan monta muutakin vaivaista maata.

Saksan talous kasvoi lähes kymmenen vuoden ajan kituliaasti, keskimäärin runsaan prosentin verran vuodessa. Työttömyys nousi lähelle kymmentä prosenttia ja yhdistymisen kulut painoivat. Kotimainen kysyntä oli heikkoa, ja kasvu tuli vain viennistä.

Saksan suunta muuttui, kun sosiaaliturvaa sekä työmarkkinoita uudistettiin. Saksasta tuli Euroopan taloudellinen ja poliittinen ykkösvoima viennin vetämänä. Suomen taloudelle ja EU-politiikalle tuli entistä selvemmäksi se, mihin maahan kannattaa vedota. Esimerkiksi Ranskaan Suomessa suhtauduttiin hieman ylenkatsoen, ja Italia oli mielikuvissa kauniiden palatsien kriisimaa.

Suomalaisten on syytä ravistella luutuneita mielikuvia. Ranskan ja Italian taloudet kasvavat nyt nopeasti. Saksan bruttokansantuote kutistui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Saksa saattaa olla siitä harvinainen euromaa, että se voi päätyä alkuvuonna jo taantumaan. Saksan ylivoima on alkanut hiipua yleisemminkin – asema Euroopan johtotähtenä rapautuu. Ranska ja Italia ottavat yhteistyössä lisää valtaa.

Virheillä ja konservatiivisuudella on iso merkitys Saksan ongelmissa. Energiapolitiikan iso murros, Energiewende, meni pieleen. Saksa linjasi, että maan ydinvoimalat suljetaan ilman selvää käsitystä, miten niiden tuottama energia korvataan. Saksa päätti luottaa kivihiileen ja Venäjältä tuotavaan kaasuun. Nyt kun Venäjän toimet käyvät entistä häikäilemättömämmiksi ja ilmastonsuojelu nostaa hiilen hintaa, Saksa on heikossa asemassa. Energian kallistuminen painaa jo maan viennin kilpailukykyä.

Ranska hoiti energiapolitiikkansa sodasta saamillaan opetuksilla: älä luota vieraan apuun. Ranska rakensi vuosikymmenien ajan ydinvoimaloita ja varmisti niiden tarvitseman raaka-aineiden saannin. Nyt maan energiantuotantovalikoima vastaa geopolitiikan ja ilmastopolitiikan tarpeisiin hyvin.

Saksan viennistä autot tekevät ison osan. ”Autoteollisuuden Energiewende” – siirtymä sähköautoihin – sujui myös huonosti. Kun muualla investoitiin jo itseohjaaviin sähköautoihin, Saksan tehtaissa uskottiin konservatiivisesti yhä isoihin dieseleihin. Virhe sekin.

Tilastot Saksasta kertovat, että saksalaisetkin ostavat mieluummin amerikkalaisia Tesloja kuin saksalaisia sähköautoja. Niiden valikoima on saksalaisen autotuotannon yleiseen kokoon suhteutettuna suppea. Joulukuussa uusien autojen myynti Saksassa putosi yli neljänneksen, mutta Teslojen myynti kasvoi reippaasti. Joulukuussa Tesla 3 oli toiseksi myydyin automalli, vain muutaman kymmenen auton verran saksalaisen halpakärryn, Volkswagen Upin, perässä.

Kiina on Saksan vientiteollisuudelle iso markkina. Kiinan myynti on alkanut takerrella, kun kiinalaiset yritykset ovat siirtyneet asiakkaista kilpailijoiksi. Kiinan konepajojen vienti kasvaa. Kiinassa syntyy jo iso osa Kiinan markkinoilla tarvittavista autoistakin, erityisesti sähköautoista. Nyt niitä tuodaan jo Eurooppaankin. Made in China ottaa kiinni Made in Germanya.

Yhä enemmän elektroniikkaa tarvitseva Saksan autoteollisuus ei ollut varautunut pandemian aiheuttamiin toimitusketjujen katkeiluihin. Toimitukset viivästyvät ja asiakkaita valuu paremmin valmistautuneille kilpailijoille, kuten juuri Teslalle.

Saksa luotti täysin viennin voimaan, kun se vuosituhannen alussa tervehdytti itseään. Investoinnit kotimaahan jäivät vähäisiksi. Kotimarkkinoiden kysyntä ei riittänyt korjaamaan tilannetta. Saksan ongelmat voivat olla ohimeneviä, mutta ne kertovat siitä, miten käy, kun uskoo nostavan kehityksen olevan ikuista ja antaa uudistumisen pysähtyä.

