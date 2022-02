Venäjän ankea sisäinen tilanne on kytköksissä maan uhitteluun ulkopolitiikassa. Sekä sisäisen sorron että ulkoisen uhon takana ovat valtaansa kasvattaneet voimaviranomaiset ja erityisesti niiden johtajat.

Keskiviikkona on kulunut vuosi siitä, kun moskovalainen tuomioistuin passitti oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vankilaan. Näytösoikeudenkäynnin virallinen syy oli aiemman ehdollisen vankeustuomion ehtojen rikkominen. Myös alkuperäinen tuomio oli selvästi poliittinen.

Tuomio ei siis ollut yllätys. Venäjän johto oli jo edellisenä vuonna osoittanut selvästi, ettei se ole valmis enää kompromisseihin tai dialogiin kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Jo vuonna 2020 presidentti Vladimir Putin oli muutattanut perustuslain niin, että hän voi halutessaan jatkaa virassaan ainakin 2030-luvun puolenvälin yli. Saman vuoden kesänä Siperiasta palaamassa ollut Navalnyi oli yritetty surmata myrkyttämällä. Niinpä myrkytyksestä toivuttuaan Navalnyi palasi Saksasta Venäjälle, jonka poliittinen järjestelmä oli täysin autoritaarinen. Loputkin puheet järjestelmän hybridiluonteesta voitiin lopettaa.

Navalnyin oikeudenkäynti oli silti yksi tärkeä käännekohta. Sen jälkeen Venäjän vallanpitäjät alkoivat nopeasti kiihdyttää ja laajentaa sortoa.

Navalnyihin kytköksissä olleet järjestöt lisättiin äärijärjestörekisteriin, mikä teki niiden toiminnasta mahdotonta. Nyt näiden järjestöjen entisiä johtajia uhkaa vuosien vankeus. Muita aktivisteja on vangittu, otettu rikostutkintaan ja julistettu ”ulkovaltojen agenteiksi”. Saman leiman ovat saaneet lukuisat kansalaisjärjestöt, viestimet ja yksittäiset toimittajat, minkä lisäksi osa järjestöistä on julistettu ”ei-toivotuiksi”. Uusia ankaria lakeja on säädetty. Venäjän johtava ihmisoikeusjärjestö Memorial on määrätty lakkautettavaksi.

Kierrokset vain kovenevat. Viime viikolla viranomaiset julistivat Navalnyin ja hänen lähipiirinsä terroristeiksi.

Tämä Venäjän ankea sisäinen tilanne on viime aikoina jäänyt vähemmälle huomiolle, kun Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan ja Valko-Venäjälle sekä esittänyt Yhdysvalloille vaatimuksia ja ehtoja uudesta turvallisuusjärjestelmästä.

Kyseessä ovat kuitenkin saman kolikon kaksi puolta. Sekä sisäisen sorron että ulkoisen uhon takana ovat valtaansa kasvattaneet voimaviranomaiset ja erityisesti niiden johtajat. He ovat työntäneet Kremlin loputkin liberaalit syrjään ja hiljentäneet hallinnon ammattitaitoiset teknokraatit, jotka nykyään kommentoivat vain omia erikoisalojaan.

Tämä voimaväki on pitkään pitänyt länttä vihollisena, joka yrittää heikentää ja hajottaa Venäjää. Niinpä nämä johtajat ovat olleet valmiita sellaisiin vihamielisiin toimiin, joita länsi ei ole rauhan aikana tottunut kohtaamaan. Samalla on rakennettu konservatiivista ideologiaa, jossa Venäjä esiintyy perinteisten arvojen tärkeimpänä puolustajana ja turmioon joutuneen lännen vastakohtana.

Osana tätä suunnitelmaa voimaväki puhdistaa nyt Venäjää läntisinä pitämistään vaikutteista. Voimaväen mielikuvissa kaikki ovat jonkin tai jonkun palveluksessa, joten kotimaiset vastustajat ja arvostelijat ovat väistämättä vihollisen asialla. Tällä logiikalla oppositio pitääkin murskata, eikä mitään kansalaisyhteiskuntaa tai riippumattomia viestimiä voi edes olla olemassa.

Nämä voimaväen johtohahmot ovat Putinin ikätovereita. He muistavat Neuvostoliiton suurvalta-aseman ja pitävät Neuvostoliiton historiaa ylväänä, koska Venäjä oli silloin voimakkaimmillaan. Siksi he haluavat määritellä, miten Neuvostoliitto muistetaan.

Nyt he yrittävät palauttaa aseman, joka Venäjälle heidän mielestään kuuluu. Siksi he sanelevat ehtoja ja vaatimuksia, joita ulkoministeriö juoksuttaa maailmalle. Lännen protestit, nostettu valmiustaso ja pakotepuheet eivät voimaväkeä hetkauta, sillä tällaiset asiat vain voimistavat heidän asemaansa kotimaassa.

Navalnyi saa vankiloihin vielä seuraa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.