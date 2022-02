Puhemieheksi palaava Vanhanen sanoo, ettei hän ole kahden vuoden kuluttua ehdokkaana presidentinvaaleissa. Mutta entä jos häntä pyydetään ehdokkaaksi?

Keskustan konkari Matti Vanhanen palaa eduskunnan puhemieheksi. Tehtävään häntä pyysi paikalta väistynyt Anu Vehviläinen. Se ei ole yllätys, sillä Vanhanen jätti puhemiehen paikan, kun häntä pyydettiin Katri Kulmunin eron jälkeen valtiovarainministeriksi.

Se siirto ei ollut tyypillisin, sillä entisistä pääministereistä harvoin tulee enää ministereitä. Vanhanen on kuitenkin rakentanut imagon, jossa häntä pyydetään eri tehtäviin, vaikka talonrakennuskin voisi kiinnostaa. Työmaalla on kuitenkin vieraillut sen verran toimittajia, ettei Vanhanen ole tainnut olla ihan tosissaan. Aluevaaleihinkin hänet pyydettiin.

Puhemiehistöstä seuraava siirto on usein presidentinvaalit. Puolueella tosin on Olli Rehnissä arvostettu ja Esko Ahossa halukkaan oloinen ehdokas, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Vuonna 2018 ehdokkaana ollut Vanhanen on sanonut, ettei ole uudesta yrityksestä kiinnostunut, mutta entä jos häntä taas ehdokkaaksi pyydetään?

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.