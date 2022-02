Venäjän aktiivisuus ei tarkoita sitä, että länsi tanssisi Venäjän pillin mukaan. Venäjän kuviot ovat myös niin monimutkaisia, että niissä Venäjä saattaa vielä kompastua omiin jalkoihinsa.

Venäjä lähettelee nyt länteen kirjeitä, joilla se vaatii itselleen turvatakuita. Tilanne on hämmentävä, sillä kirjeiden saajien näkökulmasta turvallisuutta Euroopassa uhkaa lähinnä yksi taho – kirjeiden lähettäjä.

Kun Natolta ja Yhdysvalloilta ei tullut Venäjälle mieleisiä vastauksia, seuraava joukkopostitus lähti joukolle Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin jäseniä. Myös Suomi sai kirjeen sekä osansa Venäjän propagandasta, kun venäläismedia korosti erikseen Suomen saaneen postia.

Venäjä on löytänyt Etyjin peruskirjasta kohdan, jonka mukaan valtiot eivät saa parantaa omaa turvallisuuttaan muiden kustannuksella. Tähän Venäjä päätti tarttua. Se yrittää kääntää asetelman sellaiseksi, että Venäjä on kärsijä, jota länsi kohtelee epäoikeudenmukaisesti ja uhkaavasti. Samalla Venäjä sivuuttaa peruskirjan toisen periaatteen, jonka mukaan jokainen valtio on vapaa valitsemaan liittoumansa.

Venäjä on käynnistänyt monen rintaman hybridioperaation, jolla se haluaa pitää aloitteen omissa käsissään. Kuvioon sopii, että Venäjä antaa muille maille kirjoitustehtäviä. Ainakin kotiyleisönsä silmissä Venäjä voi näyttää vahvalta.

Oikeasti Venäjä ei Etyjistä piittaa, vaan se haluaisi hoitaa asiat kahdestaan Yhdysvaltojen kanssa. Etyj on neuvotteluissa mukana eurooppalaisten toiveesta, koska järjestö on tärkeä pienemmille maille, erityisesti Naton ja EU:n ulkopuolella olevalle Ukrainalle. Myös Suomelle Etyjillä on merkitystä, sillä järjestö tarjoaa tuolin samasta pöydästä Yhdysvaltojen kanssa. Venäjälle Etyj-kierros on lähinnä keino lyödä kiilaa Etyj-maiden välille ja etsiä heikointa lenkkiä.

Venäjän hyperaktiivisuus ei kuitenkaan tarkoita, että länsi tanssisi Venäjän pillin mukaan. Venäjän kuviot ovat myös niin monimutkaisia, että niissä Venäjä saattaa vielä kompastua omiin jalkoihinsa.

Keskiviikkona eduskunnan kevätistuntokauden avannut presidentti Sauli Niinistö korosti, ettei Suomeen kohdistu sotilaallista uhkaa, vaikka Venäjä ajaa vaatimuslistallaan Euroopan turvallisuusrakenteen perusteellista muutosta. ”Ukrainan rajoilla kasvava sotilaallinen jännite heijastuu koko Euroopan alueelle. Kukaan ei voi ummistaa tilanteelta silmiään. Tätä huomiota Venäjä myös hakee.”

Niinistö nosti esiin huolen hybridiuhkista ja kiitti sitä, että valmiuslakia vihdoin uudistetaan. ”Viisas varautuu siihen, että poikkeuksellisuudesta voi tulla toistuva kokemus.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) antaa lähiaikoina pääministerin ilmoituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, minkä jälkeen eduskunta voi käydä aiheesta perinpohjaisen keskustelun. Suora puhe on tärkeää. Venäjän uhasta ei pidä tehdä tabua. Myös suomalaista kansalaisyhteiskuntaa olisi rohkaistava käymään keskustelua turvallisuuspolitiikasta. Nyt tuki esimerkiksi Ukrainalle ja Valko-Venäjän oppositiolle on ollut varovaista.

Tässä tilanteessa nähdään, miten suuri merkitys Euroopan unionilla on Suomelle myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – niin paljon kuin unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa onkin arvosteltu. Suomi muotoilee vastausta Venäjän kirjeeseen yhdessä EU-kumppaniensa kanssa, mikä on aivan eri asia kuin olisi vastata vaatimuksiin yksin.

Toivottavasti haastava tilanne saa EU:n tiivistämään rivejään ja terävöittämään otettaan. Unioni päivittää parhaillaan turvallisuusstrategiaansa. Asia on esillä myös torstaina, kun EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee Suomessa.

EU yrittää kasvattaa rooliaan turvallisuuden tuottajana, mutta unionin on turha odottaa, että jännitteet Venäjän kanssa raukeaisivat. Nyt Venäjä on huomion keskipisteessä, kun kaikki miettivät, mitä presidentti Vladimir Putin mahtaa ajatella. Jos kriisi laukeaisi, Venäjä olisi sitä, mitä se oikeasti on – entinen suurvalta, mutta nykyään keskisuuri ja hiipuva valtio.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.