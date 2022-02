Komissio teki oikein, kun ydinvoima otettiin EU-luokituksessa suotavimpien kohteiden investointikategoriaan. Myös maakaasu pääsi samaan sarjaan – mille ei ole perusteita.

Yhtälön ratkaisu on selvä. Maailma siirtyy uusiutuvaan energiaan, mutta sitä ei ole vielä riittävästi, eikä energian varastointi suuressa mittakaavassa onnistu. Ilmastonmuutoksen vastaiset ratkaisut eivät kuitenkaan voi odottaa. Kun uusi ei ole valmis, on käytettävä parasta vanhaa – mahdollisimman vähän ilmastoa rasittavia ja uutta tukevia energiantuotantotapoja. Vastaus on ydinvoima.

EU-komissio julkisti keskiviikkona mallinsa siitä, miten energiantuotantomuotoja jaettaisiin suotaviin ja vähemmän suotaviin. Luokittelulla pyritään siihen, että parhaaseen ryhmään nostetut tuotantomuodot ja -laitokset saisivat tulevaisuudessa halpaa rahoitusta ja huonompien rahoitus kallistuisi. Tämä on sitä hintaohjausta, jota käytetään monessa muussakin kohtaa, kun ilmastoa suojellaan.

Komissio teki oikein, kun ydinvoima otettiin luokituksessa parhaaseen kategoriaan. Myös maakaasu pääsi samaan kategoriaan, mille ei ole perusteita. Kaasu on ilmastolle tuhoisampaa kuin ydinvoima. Kaasuriippuvaisten Keski-Euroopan maiden politiikka tihkui komissioon saakka.

Luokittelun logiikka kärsii maakaasun ja ydinvoiman kytkennästä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että kun maakaasusta halutaan – syystäkin – tehdä vain siirtymäkauden ratkaisu, ydinvoimaa on kohdeltava samalla tavalla, jotta paketti menisi läpi jäsenmaissa. Olemassa olevat ydinvoimalat olisivat komission ehdotuksen mukaan parhaassa ryhmässä vain vuoteen 2040 ja uudet vuoteen 2045 asti. Taksonomian mukaisia olisivat vain laitosten käyttöikää jatkavat muutokset ja nekin siinä tapauksessa, että ne tehdään ennen vuotta 2040.

Komission kannattaisi luottaa hintaohjaukseen. Uusiutuvat ja uudet tuotantotavat ovat vuosi vuodelta kannattavampia ja alkavat kyllä syrjäyttää suurten laitosten ydinvoimaa kannattamattomana.

