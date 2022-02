Olympialiikkeen korruptiolta ja diktaattorien kanssa veljeilyltä on yritetty itsepintaisesti sulkea silmät, mutta enää se ei onnistu.

Pekingin olympiakisojen maskotti Bing Dwen Dwen on iloisesti hymyilevä panda, jolla on ympärillään jääkuori.

Pekingin talviolympialaisten avajaisia vietetään tänään ankeissa tunnelmissa. Urheilujuhlan ilmapiiri on kaukana kisoista, joita leimaavat niin tiukat koronarajoitukset kuin Kiinan yhä murheellisempi ihmisoikeustilannekin.

Ulkomaisia kisaturisteja ei Kiinaan lasketa, mutta omat kunnia-aitionsa katsomoissa on varattu valtioiden virallisille edustajille, joiden joukkoon odotettiin pitkään myös Suomen tiede- ja kulttuuriministeriä Antti Kurvista (kesk).

Keskiviikkona kerrottiin, että Kurvinen peruu matkansa lentojärjestelyihin liittyvien koronaongelmien vuoksi. Uskottavampaa on, että kisoihin lähtemisen poliittinen hinta oli nousemassa liian korkeaksi Kurviselle ja Suomelle. Kiinaakaan ei haluttu ärsyttää, joten asiaan löydettiin tekninen tekosyy.

Urheiluministerin poliittinen kumparelasku päättyi siis odotettuun kuperkeikkaan, mutta niin helposti käy, kun yrittää tasapainoilla diktatuurimaan miellyttämisen ja moraalisten periaatteiden välillä. Surullista, että juuri tällaisista valinnoista on kuitenkin tullut nykyurheilussa arkea.

Ennen lentojärjestelyissään ilmenneitä ongelmia urheiluministeri Kurvinen korosti haluavansa lähteä Pekingiin nimenomaan kunnioittamaan suomalaisia urheilijoita, ei missään poliittisessa tarkoituksessa. Samanlaisia puheenvuoroja kuulee usein suomalaisilta urheiluvaikuttajilta: urheilu ja politiikka tulisi pitää toisistaan erillään. Kohteliaasti tällaista ajattelutapaa voisi kutsua lapsenuskoksi.

Todellisuuspohjaisempaa ajattelutapaa on edustanut Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani, joka toivoi Helsingin Sanomiin viime kesänä kirjoittamassaan artikkelissa Tokion, Pekingin ja muidenkin samankaltaisten olympiakisojen peruuttamista. ”Urheilun tulevaisuuden kannalta olisi toivottavaa, että enää ei järjestettäisi yksiäkään nykymuotoisia olympialaisia – ei etenkään KOK:n kaltaisen, alkujaan kauniista olympia-aatteesta täysin vieraantuneen organisaation johtamana”, Itani kirjoitti.

Itanin puheenvuoro on jäänyt huutavan ääneksi korvessa, mutta sen teemoihin joudutaan väistämättä palaamaan niin Suomessa kuin koko kansainvälisessä urheiluliikkeessäkin, jos olympiaurheilu halutaan pelastaa syvästä kriisistään.

Viime vuosiin asti olympiakisojen myöntämistä diktatuurimaille on perusteltu sillä, että urheilu vahvistaisi rauhaa ja kansojen ystävyyttä. Todellisempi syy kisapaikkojen valintoihin on ollut, että yhä harvemmalla maalla on halua järjestää pöhöttyneitä kisoja, joiden hintaan pitää lisätä kansainvälisten urheilujohtajien voiteluun kuluvat rahat.

Venäjän ja Kiinan kaltaisilla mailla on ollut olympiakisoille rahaa ja käyttöä. Isänniksi lähtiessään ne ovat voineet luottaa olympiakisoihin kuuluvaan itsepetokseen, jossa kisojen ongelmista on saatettu puhua kisojen alla, mutta olympiatulen sytyttyä kuvakulmat on rajattu tiukasti urheilusuorituksiin. Niin tapahtui vielä Pekingin vuoden 2008 kesäolympialaisten aikaan, mutta enää se ei onnistu.

Pekingin kisaliitteessä Helsingin Sanomien urheilutoimituksen esihenkilö Erkki Kylmänen lupasi lehden seuraavan kisoja molemmat silmät auki: ”Helsingin Sanomat kertoo tulevina päivinä sekä olympialaisten kisatapahtumista ja ihmisoikeuksista että poliittisesta ja historiallisesta tilanteesta, jonka vallitessa Pekingissä kilpaillaan.”

Jos muissakaan Pekingin kisastudioissa ei puhuta vain kiekkoleijonien maaleista tai Iivo Niskasen suksien luistosta vaan myös Kiinan harjoittamasta demokratian tukahduttamisesta ja vähemmistöjen sorrosta, Kiinan kaltaiset maat saattavat harkita jatkossa kahdesti, onko kisaisännyydestä niille enemmän hyötyä vai haittaa. Se olisi paras mahdollinen tulos näistä kiusallisista olympiakisoista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.