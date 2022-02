Helsingin kannattaisi harkita yksinkertaista sääntöä: ei tueta kiinteistöä vaan tarvittaessa ihmistä ja vaikutetaan asuntojen hintoihin markkinatalouden ehdoin

Tiistaina ratkaistaan arvalla, ketkä saavat uudet hitas-asunnot Jätkäsaaresta. Onnea voittajille! Sääli muita helsinkiläisiä, jotka tulevat subventoineeksi näiden asuntojen ostajia ilman järkevää perustetta.

Tarjolla on asunto-osakeyhtiö Samoanheikissä 45 asuntoa seitsemässä kerroksessa. ”Upea sijainti kantakaupungin uudella asuinalueella kaupungin sykkeessä”, kertoo rakennuttaja. Asuntojen koko vaihtelee 30–105,5 neliömetrin välillä. Velattomat myyntihinnat yltävät noin 250 000 eurosta melkein 600 000 euroon. Hakijoita on kertynyt satoja suurimpaan ja kalleimpaan, seitsemännessä kerroksessa sijaitsevaan asuntoon, jossa on viisi huonetta ja kattoterassi. Kohteen asuntojen hinta on selvästi alle alueen markkinahintojen.

Helsinki on päättänyt luopua hitas-järjestelmästä. Hintasäännöstelymallissa asunnoille määritellään tontinluovutusvaiheessa korkein mahdollinen myyntihinta, jota kaupunki valvoo. Hitas-asuntoihin ei ole tulorajoja.

Vaikka järjestelmä loppuukin, kohteita riittää myytäväksi ja arvottavaksi vielä pitkäksi aikaa, sillä satoja hitas-asuntoja on rakenteilla tai sovittu rakennettavaksi. Järjestelmän lakkautus ei muuta vanhojen hitas-asuntojen asemaa.

Hitas-järjestelmä sopi ehkä niihin aikoihin, joina se luotiin. 1970-luvulla oli pula sekä kohtuuhintaisista asunnoista että pääomasta – asuntolainaa oli vaikea saada ja korot olivat kovat.

Järjestelmä alkoi murentua, kun pääomamarkkinat vapautuivat. Nykyisin hitas ei toteuta alkuperäistä tavoitettaan eli tarjoa kohtuuhintaista asumista niille, joilla ei ole varaa markkinahintoihin. Kuten Samoanheikistäkin huomaa, pienituloisilla ei ole varaa näihin asuntoihin, vaikka hinnat alittaisivatkin markkinahinnat. Ja selvästi halutuinhan on se kallein asunto.

Hitas-järjestelmä on kääntynyt päälaelleen. Kaupunkilaiset tarjoavat pieniä lottovoittoja keski- ja hyvätuloisille – ainakin halutuimmissa keskustakohteissa. Kaupunki tukee järjestelmää edullisilla tontinvuokrilla, mikä tarkoittaa saamatta jäävää taloudellista etua kaupunkilaisille. Etua, jolla voitaisiin maksaa vaikka terveydenhuollon kuluja.

Pari vuotta sitten nousi pieni kohu siitä, että kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) oli saanut hitas-asunnon halutulta Herttoniemenrannan alueelta.

Järjestelmän lähtökohdan haaksirikkoa kuvaa sekin, että hitas-asunnoista iso osa on päätynyt vuokralle. Vanhoja hitaksia saa ostaa sijoitusmielessä useampiakin ja vuokrata eteenpäin. Uuden ostajalla ei saa olla useampia itsellään, mutta ostetun voi kyllä vuokrata. Vuokraaminen ei riko hitas-sääntöjä.

On oletettavaa, että osa huomisessa arpajaisissa voittaneista päätyy vuokraamaan arpajaisvoittonsa – ehkä toiselle hyvätuloiselle. Vuokramarkkinoiden kasvattamien on kyllä positiivinen seuraus, mutta hitas on tähän tarkoituksen huono työkalu.

Järjestelmän sopimattomuutta nykyaikaan alleviivaa Helsingin kaupunginvaltuuston keskiviikkoinen päätös, jonka mukaan kaupunki haluaa omistamistaan vuokratonteista markkinahinnan. Linjaus tarkoittaa kovempia vuokria vuokratonteilla asuville ja yhteisen kassan lihottamista.

Tilalle on tekeillä korvaava järjestelmä. Osa kaupunginvaltuutetuista ei haluaisi luopua mallista ennen kuin uusi on keksitty. Uuden mallin yksityiskohdista ei ole vielä mitään tietoa, vaikka sen pitäisi olla toiminnassa jo ensi vuonna. Alustavia kaavailuja tehtäessä ei ole käytetty kovin paljon talouden osaajia, joten pelkona on, että hajonnut hitas korvataan pikapaikatulla hitasilla.

Politiikka rakastaa kaikilla päätöksentekotasoilla liikaa hallinnollisia järjestelmiä ja liian vähän markkinoita. Helsingin kannattaisi harkita yksinkertaista sääntöä: ei tueta kiinteistöä vaan tarvittaessa ihmistä ja vaikutetaan asuntojen hintoihin markkinatalouden ehdoin. Eli käytetään kaikkia sellaisia keinoja, jotka lisäävät asuntojen tarjontaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.