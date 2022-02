Hallituksella on edessään tiukka kevät

Edessä on paitsi suuria lakipaketteja myös vaikeita neuvotteluja isoista kysymyksistä. Keskustan ja vihreiden kipuilu näyttää jatkuvan.

Kotimaan politiikan kevät sai tällä viikolla näyttävän lähdön, kun Venäjä lähetti tuoreen vaatimuslistansa myös Suomelle ja keskiviikkona hallitus sopi koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Valtiopäivät avattiinkin keskiviikkona iltapäivällä vakavissa merkeissä, vaikka hitaastakin arjen paluusta on syytä myös iloita.

Epidemian helpottumisesta huolimatta keväästä ei ole tulossa helppo. Hallituksella on edessään suuria lakipaketteja ja vaikeita neuvotteluja isoista kysymyksistä. Osasta niistä odotetaan niin repiviä, että hallituksen hajoamisella spekuloidaan vastakin.

Hallitus on jaksottanut isot kiistakysymykset niin, että helmikuussa pöydällä ovat työllisyysasiat ja maaliskuussa ilmastokysymykset. Huhtikuussa on määrä neuvotella valtion menoista vuosille 2023–2026.

Näistä ensimmäisenä hallituksen on tehtävä työllisyyttä lisääviä päätöksiä, jotka kohentavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Nämä päätökset eivät ole Sdp:lle ja vasemmistoliitolle mukavia, mutta hallituksen piirissä ei uskota asiasta tulevan isoa riitaa. Aikataulu ja summa on tiedetty jo pitkään.

Isompi vääntö on odotettavissa ilmastokysymyksistä, joita on useita. Hallitus sopi viime syksyn budjettineuvotteluissa, että se katsoo päätösten ilmastovaikutuksia maaliskuussa. Jos ne eivät ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja Suomen ilmastopaneelin arvioiden mukaan riitä, hallitus neuvottelee uusista päästövähennyksistä. Aihe on erityisen tärkeä vihreille.

Varsinainen koitos on edessä huhtikuussa, kun ensi vuoden budjetista neuvotellaan. Hallitus on tähän asti ratkaissut ongelmat lisäämällä menoja, mutta nyt niitä pitäisi leikata 370 miljoonalla eurolla, vieläpä vaalivuoden alla. Samalla rahaa pitäisi löytyä muun muassa vähentyneiden veikkaustuottojen kompensoimiseen, isojen tiedeleikkausten estämiseen ja ammattioppilaitosten opettajille.

Hallitus on edelleen poikkeuksellisen suosittu. Aluevaaleissakin hallituspuolueet saivat yhteensä 58,8 prosenttia äänistä. Ylen tuoreessa eduskuntavaalikannatusta mittaavassa kyselyssä niiden yhteiskannatus oli 55,1 prosenttia.

Hallitus on kuitenkin jakaantunut. Sdp ja vasemmistoliitto ovat hyvin tyytyväisiä lukuihinsa ja kokevat saaneensa läpi tärkeitä tavoitteitaan, kuten oppivelvollisuuden pidennyksen sekä niitä miellyttävän sote-mallin. Myös Rkp on perustyytyväinen, mutta keskusta ja vihreät kipuilevat tahoillaan, vaikka nekin ovat saaneet tavoitteitaan läpi.

Keskustaväessä pahin trauma väärässä hallituksessa olemisesta on helpottanut, eikä hallituskumppaneiden nälvivä puhe Juha Sipilän (kesk) hallituksesta satu enää joka kerta, mutta puolueen matala kannatus vaivaa. Aluevaalien tulos tyydytti, mutta Ylen mittauksessa kannatus oli taas 12,7 prosenttia.

Vihreät on ajautunut kannatuskriisiin, kun puolue näyttää muuttuneen vain ilmasto- ja tasa-arvo-asioista kiinnostuneeksi vasemmistopuolueeksi. Lasku kulttuurialaa ja opiskelijoita koetelleesta koronalinjasta näyttää myös langenneen vihreille.

Keskustan ja vihreiden tilanne heijastuu väistämättä hallitukseen, vaikka molemmissa on jo ymmärretty julkisen riitelyn huonot puolet. Kipunointia on odotettavissa esimerkiksi luonnonsuojelulakia käsiteltäessä.

Oppositiossa räyhäkkyyttä voi odottaa perussuomalaisilta, joiden kannatus on pudonnut. Kun gallupkuningas kokoomus varoo, ettei vaikuta ylimieliseltä, perussuomalaisilla jarruja ei ole. Eikä polttoaineiden hinnan merkitystä kannata vähätellä, vaikka se ei aluevaaleissa puoluetta auttanut.

Kun rajoituksia poistetaan ja elämä lavenee, ylimielisyyttä saa varoa myös hallitus, joka mielellään kertoo Suomen selvinneen epidemiasta hyvin. Niin selvisi, mutta osa haavoista on syviä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.