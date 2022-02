Venäjä ei ole Ranskalle yhtä suuri uhka kuin Kiina.

Kun Venäjän ja Ranskan presidentit valmistautuivat tapaamaan toisensa maanantaina Moskovassa, tapaajien intressit olivat monin tavoin vastakkaisia.

Presidentti Emmanuel Macron haluaa Länsi-Euroopan yhtenäisyyttä Ranskan tavoitteiden mukaisesti. Venäjä haluaa Länsi-Euroopan hajaannusta Venäjän tavoitteiden mukaisesti.

Tapaaminen saattoi silti palvella molempien etua, ehkä Ukrainankin.

Kun Emmanuel Macron valittiin presidentiksi vuonna 2017, hän nosti valtakautensa tavoitteiden listan kärkeen ulkopolitiikan ja EU-politiikan teemoja. Sisä- ja talouspolitiikka tarjosivat vähemmän Macronin kaipaamia juhlallisia voittoja.

Macron halusi kasvattaa Ranskan valtaa Euroopassa ja olla pitkästä aikaa Ranskan johtaja, joka palaa ulkomailta voittoisana ja lunastaa voittonsa kotimaisena kannatuksena.

Yksi osa hänen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaansa oli myöntyväinen Venäjän-politiikka. Tässä hän ei tosin paljoa poikennut edeltäjistään. François Hollandelle oli yllättävän vaikeaa tajuta vuonna 2014, että Ranskan valmistamia ja Venäjän tilaamia helikopteritukialuksia ei voida luovuttaa Venäjälle, jos Venäjää yritetään rangaista pakotteilla Krimin miehityksen vuoksi.

Macronin linjassa oli pakotteista ja Ukrainan tilanteesta huolimatta tilaa keskusteluille ja Venäjän tavoitteiden ymmärtämiselle. Euroopan unionissa lähtökohta ei ollut eikä ole vieläkään yhtenäinen. Esimerkiksi Baltian maat eivät hyväksy tätä.

Macron kutsui heti valintansa jälkeen Putinin Versaillesiin ja pari vuotta myöhemmin Ranskan presidenttien kesäpalatsiin Fort Brégançoniin. Putinin tapaamisissa Macron on sopivassa määrin moittinut Venäjän toimia, mutta siten, että Venäjä huomaa Ranskan pitävän neuvotteluyhteyttä auki.

Ranskalle Venäjä on osa Ranskan valtapeliä. Pienemmille maille – kuten Baltian maille – tätä peliä ei ole tarjolla muutoin kuin pelinappulan osassa. Näille maille Venäjä onkin ensisijassa uhka.

Ranskan geopoliittisessa valtapelissä Kiina on paljon Venäjää tärkeämpi vastustaja. Kiina tunkee Eurooppaan rahan voimin ja hankkiutuu Ranskan kilpailijaksi monilla teollisuudenaloilla – resurssitalouden Venäjästä ei siihen ole.

Venäjälle tärkein maa Euroopassa on ollut vuosikaudet Saksa. Putin piti aktiivisesti yhteyttä liittokansleri Angela Merkeliin. Viime aikoina Saksan rooli unionin johtotähtenä on hieman heikentynyt, ja Putinin luottohenkilö on siirtynyt sivuun. Liittokansleri Olaf Scholz on ollut vaisu, ja Saksa on varonut sanomasta mitään voimakasta Ukrainan kriisistä. Energiapolitiikan valinnatkin vaikuttavat. Saksa tarvitsee Venäjältä kaasua, Ranska pärjää ydinvoimallaan.

Viime aikoina valtaa on valunut Saksalta Ranskalle. Ranskan tueksi ovat asettuneet Etelä-Euroopan maat – selvimmin Italia.

Macron näyttää suuntaavan toiselle presidenttikaudelleen. Hänellä on valintansa jälkeen enemmän kuin koskaan voimaa edistää niitä tavoitteita, joita hän vuonna 2017 luetteli. Ennen lähtöään Moskovaan Macron kertoi Journal du Dimanchen haastattelussa, että Venäjän kanssa on neuvoteltava, koska silläkin on legitiimejä turvallisuushuolia. Unionin asetelmasta voi päätellä, että näkemyksen takana ovat Etelä-Eurooppa aktiivisesti ja Saksa vähintään passiivisesti.

Putin ja Macron eivät sovi yhteen yhtä hyvin kuin Putin ja Merkel. Mutta Putinin on Euroopan muuttuvassa valta-asetelmassa keskusteltava Macronin kanssa. Ja Putinille kyllä sopii se, että Ranskan valtapyrkimysten ikuisena lähtökohtana on Yhdysvaltojen roolin kutistaminen Euroopassa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.