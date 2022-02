Pörssisähkö ja korkosuojaamaton asuntolaina ovat pitkällä aikavälillä edullisia. Juuri nyt eletään kuitenkin ”lyhyttä aikaväliä”, joka voi yllättää ikävästi.

Pörssisähkössä ja korkosuojaamattomissa lainoissa on jotain yhteistä. Pitkällä aikavälillä ne ovat edullisia valintoja. Lyhyellä aikavälillä ne voivat yllättää ikävästi. Kuten nyt.

Asuntolainojen kysyntä on ollut kovaa. Koronaviruspandemia lisäsi kysyntää, kun kotoiluun haluttiin lisää tilaa. Asuntolainojen korotkin ovat olleet lähellä nollaa.

Nyt tilanne muuttuu. Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa tänä vuonna ohjauskorkoa monta kertaa. Euroopan keskuspankki peesaa. Ohjauskorko euroalueella noussee tänä vuonna, jos inflaatiota kiihdyttävissä tekijöissä ei tapahdu muutosta. Markkinakorot tulevat perässä.

Pankit ovat myyneet laina-asiakkailleen erilaisia suojaustuotteita. Tarjolla on ollut putkia ja kattoja. Asiakas on voinut maksaa siitä, että korko ei nouse yli sovitun rajan. Tai hän on voinut ostaa tuotteen, jossa sekä minimi- että maksimikorko on määritelty.

Viime vuosina näiden suojausten myynti on ollut vaikeaa – nollakorkomaailmassa suojaamaton laina on halvin ja usko nollakorkojen ikuisuuteen on ollut vahva. Pankkien mukaan kiinnostus on alkanut viritä, kun korkojen nousu on alkanut uhata.

Kannattaako ottaa suojaus? Kysymykseen ei ole tarjolla yhtä vastausta.

Lainojen suojauksia on vaikea vertailla. Tuotteen hintaan vaikuttaa se, ottaako putken vai katon ja kuinka pitkäksi aikaa. Sekin vaikuttaa, kuinka ison osan lainasta haluaa vakuuttaa. Tuotteita haluavat ohjataan pankkien neuvotteluihin ja niissä hinta voi vaihdella asiakkuuden mukaan.

Ostohetkikin vaikuttaa – jos tuotteen ostaa nollakorkoaikana, se on edullisempi kuin silloin kun korot jo nousevat. Tilanne on siis vastaava kuin sähkösopimuksissa: jos haluaa nyt vaihtaa pörssisähkön kiinteisiin sopimuksiin, kiinteitä sopimuksia myydään kalliilla.

Kannattavuuteen eniten vaikuttava tekijä on kuitenkin henkilökohtainen. Jos on virittänyt asuntolainansa maksukyvyn äärirajoille ja työpaikka ei ole ihan varma, vakuuttaminen voi olla viisasta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.