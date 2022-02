Selluliiketoiminnan sovittelu on alkanut valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla.

Kuudetta viikkoa jatkuva Paperiliiton lakko metsäyhtiö UPM:n tehtailla alkaa vihdoin osoittaa laukeamisen merkkejä. Tilanne alkoi purkautua viime perjantaina, kun Paperiliiton hallitus päätti suostua liiketoimintakohtaisiin neuvotteluihin.

Siihen asti Paperiliitto oli vaatinut yhtä yhtiökohtaista työehtosopimusta. Sellaiset liitto oli aiemmin tehnyt kahden muun metsäjätin eli Stora Enson ja Metsä Groupin kanssa. Alkuun UPM empi neuvotteluehdotuksen hyväksymistä, mutta suostui lopulta. Siitä eteenpäin tilanne on edennyt nopeasti.

Maanantaina Paperiliitto tapasi UPM:n selluliiketoiminnan neuvottelijat, ja samana iltana tuli valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalta kutsu sovitteluun. Sovittelijan luona ensimmäinen tapaaminen oli tiistaina, ja torstaina sovittelu jatkuu. UPM:n muutkin liiketoiminta-alueet menevät todennäköisesti sovittelijan pakeille Paperiliiton kanssa.

Viikkokausien jurnuttamisen jälkeen on siis tapahtunut kaksi merkittävää liikahdusta, jotka luovat toivoa solmun aukeamisesta: Paperiliitto antoi periksi liiketoimintakohtaisille neuvotteluille, ja Piekkala otti riidan sovitteluun. Piekkalalla ei ole tapana ottaa pöydälleen toivottomia tapauksia: murjottakoot riitapukarit omissa nurkkauksissaan, kunnes neuvotteluhaluja löytyy. Ja kun sovittelijalta käy kutsu, neuvotteluihin on lain mukaan mentävä.

Neuvotteluja siis aloitellaan UPM:n vaatimuksesta viidessä liiketoimintayksikössä. Se ei vielä tarkoita, että lopputuloksena olisi viisi erilaista sopimusta. On arveltu, että Paperiliitto tuo joka neuvotteluun samat pohjapaperit. Ainakin sellun tapaamiseen liitto toi pohjaksi vuodenvaihteessa päättyneen sopimuksen.

UPM on perustellut liiketoimintakohtaisia sopimuksia sillä, että eri liiketoiminnot ovat erilaisessa kohdassa elinkaartaan. Tulevaisuuden liiketoimintoja ovat kaikki bio-alkuiset, kuten biopolttoaineet ja -lääkkeet. Parasta tuottoa taas tulee juuri nyt sellusta. Sen sijaan painopaperin valmistus oli viime vuonna raskaasti tappiollista. UPM ei halua samaa sopimusta eri tilanteessa oleville liiketoiminnoille.

Neuvotteluhalukkuutta on lisännyt, että pitkä lakko on käynyt kummankin osapuolen kukkarolle. Paperiliitolle lakkoavustukset maksavat arviolta 200 000 euroa päivältä. Lisäksi liitto on pyytänyt töissä olevia jäseniään tukemaan lakossa olevia vapaaehtoisella avustuksella.

UPM ei ole omia tappioitaan julkistanut, mutta analyytikkoarvion mukaan yhtiön liikevoitosta katoaa joka lakkopäivä 2–3 miljoonaa euroa. Se on paljon rahaa jopa huipputulosta tekevälle yhtiölle. Siitä ei tosin ole tietoa, minkä verran Suomen-tilauksista on ohjattu muille tehtaille esimerkiksi Saksaan.

Muut metsäyhtiöt eivät juuri painopaperia Suomessa enää tee. UPM vielä tekee, mutta kuinka kauan?

Työmarkkinoilla suunta vie kohti yhä yksilökohtaisempaa palkanmuodostusta. Taulukkopalkan päälle maksetaan alasta riippuen erilaisia vuorolisiä, muita lisiä ja henkilökohtaisia lisiä.

Vaikka palkat eriytyvät, voivat liitot yhä neuvotella niistä kollektiivisesti edustajiensa välityksellä. Jokaisen työntekijän ei tarvitse neuvotella itse palkkaansa työnantajan kanssa. Sellaisesta tilanteesta ollaan vielä kaukana.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos olivat sittenkin itsepäisempiä kuin palkansaajapuoli. Paperiliitto antoi periksi, ainakin toistaiseksi.

Sopimusmallilla on varmasti periaatteellinenkin merkitys Pesoselle ja Wahlroosille. Heillä taisi olla halu saada aikaan melko iso pamaus ennen eläkkeelle siirtymistään. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, kannattiko riitely vai olisiko UPM:n kannattanut tyytyä yhtiökohtaiseen sopimukseen, kuten tekivät muut metsäyhtiöt. Se selviää vasta, kun tiedetään, mitä UPM:n sopimuksissa lukee.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.