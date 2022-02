Inflaatio ja hinnat kuuluvat normaali­maailmassa politiikkaan. Poliitikkojen on kannettava vastuunsa talous- ja ilmasto­politiikkaa koskevista päätöksistä ja niiden seurauksista.

Jos fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä halutaan vähentää, varmin keino on kova hinta. Politiikassa tehtiin vuosia päätöksiä tämän näkemyksen mukaisesti, mutta nyt kun kuluttajat kokevat tuskan, aiempia päätöksiä puolustavat poliitikot ovat harvassa.

Hintojen noususta huolestuneita kansalaisia ja poliitikkoja ei ehkä helpota se ajatus, että näinhän sen piti mennäkin. Epänormaali aika päättyy joskus, päätöksillä on seurauksensa ja tuotteilla markkinahinnat.

Lainalla on normaalimaailmassa jonkinlainen korko. Jos kuluttajaa ohjataan kuluttamaan vähemmän sähköä ja sähkön tuottajia ohjataan pienentämään ilmastorasitusta, sähkölle tulee markkinahinta, joka tuntuu. Samasta syystä bensa- ja dieselpumpulla pistäytyvän autoilijan on maksettava ostoksestaan entistä enemmän. Polttoaineelle kertyy eri puolilla maailmaa hintaa, jos hallitukset ovat sille veroja lätkineet.

Politiikka pääsi vuosikaudet aivan liian helpolla. Nollakorkomaailmassa lainaa voitiin ottaa sumeilematta julkisen sektorin menoihin. Kun korot olivat miinuksella, politiikka ei ollut enää valintojen tekemistä rajallisten resurssien maailmassa. Rajoitteet poistuivat, ja loppuja esteitä raivattiin itse – kun esimerkiksi menokehyksiä höllättiin. Hyvä voitiin ostaa.

Taloutta rakennettiin ikään kuin tämä olisi ikuista normaaliaikaa, eikä pysyviä menoja pelätty.

Sama pätee kotitalouksiin. Asuntolainoja on myyty kovaa tahtia, ja asuntokauppa on käynyt kuumana. Asuntolainojen korot ovat olleet kauan lähellä nollaa. Myös kulutukseen on saanut pankeista halpaa lainaa. Asuntosijoittamisen riskit ja suuret taloyhtiölainat eivät pelottaneet. Moni raskaassa lainalastissa kulkeva kuluttaja taisi yön hiljaisina hetkinä valvoessaan miettiä, että ei tämä voi olla normaalia.

Politiikassa tehtiin vuosien ajan päätöksiä, joilla maailmaa ohjattiin kohti pienempiä ilmastopäästöjä. Tuli ratkaisuja polttoaineiden sekoitevelvoitteesta, päästökaupan edistämisestä ja esimerkiksi hiilen käytön vähentämisestä kaukolämpölaitoksissa. Kustannuksia lisääviä päätöksiä tehtiin, mutta niiden vaikutukset tuntuivat vielä hyvin vaimeasti kuluttajien arjessa.

Ehkä EU-päättäjät ja kotimaiset poliitikot tiesivätkin, että tämä ei ole normaalia vaan aikalisä. Nyt epänormaali päättyy. Normaali palaa yhdessä rysäyksessä. Hinta osuu rupeliin.

Kotitalouksia voi odottaa moninkertainen šokki. Lainojen korot nousevat. Sähkölasku kasvaa. Kaukolämpö kallistuu. Bensiinistä ja dieselistä joutuu jo maksamaan kaksi euroa litralta. Ruoasta tullee aiempaa kalliimpaa energian hintojen nousun vuoksi.

Hinnat siirtyvät politiikkaan kasvavalla painolla. Poliitikot tuntuvat olevan hintakysymysten edessä avuttomia, mutta avuttomaltahan ei saisi näyttää.

Keskustan eduskuntaryhmän johtaja Juha Pylväs yritti taiteilla Helsingin Sanomissa (9.2.) pohtiessaan hintojen kompensointia: ”En sulje pois mitään järjestelmää enkä kannata mitään järjestelmää, mutta olen valmis selvittämiseen.” Vihreiden Iiris Suomela ehdotti muun muassa Twitterissä, että verotuloja palautettaisiin maaseudulle, jossa inflaation seuraukset ovat nyt raaimmat. Ajatusta on käytännössä mahdotonta toteuttaa.

Poliitikot näyttävät hölmöläisiltä: ensin tehdään hintoja nostavia toimia, sitten hämmästytään kauheasti hintojen noustua, ja lopuksi aletaan puuhata hintojen hyvittämistä ihmisille.

Myös valtion ottamille lainoille korko palaa, kun rahamarkkinoilla odotellaan Euroopan keskuspankin ohjauskoron nostoa. Muutoksen näkee viiden ja kymmenen vuoden mittaisten valtion lainojen kehityksessä juuri nyt. Velkaantuminen maksaa taas.

Politiikan kyvykkyys mitataan tänä keväänä, kun työllisyyden kasvattamisesta ja menojen hillitsemisestä tehdään päätöksiä. Helppoa ei tule olemaan, sillä hallitus on puuduttanut äänestäjät kivuttomuuden illuusioon – epänormaaliin. Ja normaali palaa juuri nyt kivuliaasti.

