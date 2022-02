Kriisin akuuttina syynä on kulujen voimakas kasvu. Varsinainen ongelma on kuitenkin se, etteivät maatalousyrittäjät saa tuloissaan kompensoitua tuotannon nousseita kustannuksia.

Suomen maatalouden taloudellinen ahdinko ei vain jatku vaan myös pahenee. Tilanne on paljon vakavampi kuin asiantuntijat vielä muutama kuukausi sitten arvioivat.

Syitä on useita. Ensinnäkin viime kesä oli kuiva ja kuuma, joten viljasadot jäivät heikoiksi. Viljan hinnannousukaan ei tasannut monien viljelijöiden menetyksiä riittävästi. Samalla rehu kallistui, mikä puolestaan nosti eläintilojen kuluja.

Vielä merkittävämpää oli muiden kulujen nousu. Koneiden huoltokustannukset, työvoima, öljy ja sähkö ja lannoitteet ovat kallistuneet.

Erityisen hurjaa on ollut lannoitteiden hintakehitys, kun niiden raaka-aineet maksavat entistä enemmän. Euroopassa merkittävä syy on maakaasun voimakas kallistuminen. Maakaasusta saadaan ammoniakkia, josta valmistetaan lannoitteisiin typpihappoa. Kysyntä on myös kasvanut, kun Kiina ostaa aiempaa enemmän typpeä maailmanmarkkinoilta. Samalla joillakin typpilaitoksilla on ollut tuotanto-ongelmia.

Lannoitteissa käytettävän kalin hintaa puolestaan ovat nostaneet osaltaan EU:n ja Yhdysvaltojen Valko-Venäjälle ihmisoikeusloukkausten vuoksi asettamat pakotteet, sillä Valko-Venäjä on merkittävä potaskan tuottaja.

Lisäksi EU:n eläinpalkkiojärjestelmään tehtiin yllättäen muutoksia tälle vuodelle. Vaikka tukisumma ei muutu, osalta tuottajista jää todennäköisesti tukia saamatta.

Varsinainen ongelma on kuitenkin, etteivät maatalousyrittäjät saa siirrettyä nousseita kustannuksia tuotteisiin. Syynä on teollisuuden ja erityisesti kaupan vahva asema ruokaketjussa. Tilanne on epäreilu. Osalla tiloista tilanne on äitynyt jo maksuvalmiuskriisiksi. Pahimmissa ongelmissa ovat sikatilat, mutta tilanne on vakava myös maitotiloilla.

Maatalouden kannattavuus on jo pitkään ollut heikkoa, joten kriisi iski valmiiksi huonossa asemassa oleviin tiloihin. Tämä on yleistrendi, vaikka Suomen vajaan 50 000 maatilan tilanteet eroavat toisistaan. Joukossa on myös hyvin menestyviä tiloja, ja osalla viljatiloista kuluva vuosi voi vielä osoittautua jopa hyväksi.

Kun Suomi liittyi EU:hun, kilpailu koveni. Sopeutuminen muutokseen on johtanut tilojen määrän selvään vähentymiseen ja tilakoon kasvuun. Esimerkiksi lypsykarjatiloja oli vielä vuonna 2000 noin 20 000, mutta vuonna 2020 enää runsaat 5 000. Maidon tuotantomäärät ovat silti pysyneet ennallaan, joten tilakoon kasvaessa myös keskituotos on kasvanut. Tätä kehitystä on myös rohkaistu, vaikka Suomessa onkin haluttu pitää tilat perheyrityksinä.

Yleistasolla kannattavuus on silti pysynyt heikkona. Asiaa selvittänyt vuorineuvos Reijo Karhinen totesi vuonna 2019 sen johtuvan ”rakenteellisesta ongelmavyyhdestä”. Vyyhti on yhä sama.

Yksi syy on yhteiskunnan muutos. Esimerkiksi sikaa syödään Suomessa vähemmän kuin ennen. Se ei ole itsessään huono asia, vaikka sikatilallisten näkökulmasta kehitys tuntuu ikävältä.

Kyse on myös huoltovarmuudesta. Jos ruokaa halutaan näillä leveyspiireillä tuottaa, tukia tarvitaan. Asian merkitys vain korostuu, kun tilanne lähialueilla kiristyy. Lisäksi koronaviruspandemia paljasti, kuinka hanakasti rajoja suljetaan. Tämän ymmärtävät myös kuluttajat.

Viljelijöiden edustajat eivät ole oikein osanneet käyttää suopeaa asennetta hyödykseen. Sen sijaan he ovat juuttuneet vanhoihin vastakkainasetteluihin, joihin kuuluu se, että lietsotaan kulttuurisotaa susista tai julkaistaan outoja ”tutkimuksia” ruokakassien ilmastovertailusta.

Tilallisten kuuluu saada tuotannostaan reilu hinta. Tärkeässä asemassa ovat kauppaliikkeet ja teollisuus, mutta myös kuluttajien on ymmärrettävä, mitä hyvin tuotettu ruoka oikeasti maksaa. Vastineeksi kuluttajien on tietysti saatava varmistus siitä, että ympäristöstä, ilmastosta ja eläinten oloista huolehditaan hyvin.

