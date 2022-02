Osa työttömistä on tilanteessa, jossa rationaalinen ihminen ei lähde töihin.

Työmarkkinoilla tilanne on ristiriitainen. Talous kasvaa ja uusia työpaikkoja on paljon auki, mutta ne eivät täyty. Osa työpaikoista on varmaan sellaisia, joiden työehdot eivät ole hyvät. Mukana on kuitenkin paljon täysipäiväisiä ja kelvollisenkin palkan pestejä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla kertoo tuoreessa selvityksessään, että Suomessa kannustinloukut ovat voimakkaita pidäkkeitä. Tuloloukulla tarkoitetaan sitä, että lisää työtä ei kannata ottaa, koska siitä jäisi muun muassa verotuksen kiristymisen vuoksi liian vähän käteen. Työttömyysloukulla puolestaan tarkoitetaan sitä, että työttömän ei kannata mennä töihin, koska sosiaalietuudet pienenisivät ja asiakasmaksut kasvaisivat – käteen ei jäisi juuri mitään.

Etlan mukaan puoli miljoonaa suomalaista on tilanteessa, jossa lisäansioista jää käteen alle puolet. Työttömyysloukussa puolestaan on 136 000 suomalaista: heillä työllistyminen lisäisi käteen jäävää tuloa alle 20 prosenttia. Työttömien riveissä tällaisessa tilanteessa on 50 000 ihmistä.

Rationaalinen ihminen tekee työttömyysloukussa valinnan, joka on kansantalouden etujen vastainen. Siitä ei pidä syyttää ihmistä vaan järjestelmää, joka johtaa tähän.

Järjestelmästä ja sen kannusteista vastaa hallitus. Sosiaaliturvan ja kansantalouden etujen yhteensovittamisessa – järjestelmän korjailussa – mennään hyvinvointivaltion herkille alueille. Silloin tehdään päätöksiä siitä, mihin työttömän raha riittää, ja siitä, pitääkö ihmisiä patistaa vai houkutella.

Hallitus esitteli perjantaina, miten se työllisyyttä kasvattaisi. Ratkaisuista huomaa sen, että hallitus ei keppiä käytä. Ei siksi, etteikö patistus voisi toimiakin. Valinta on ennen kaikkea poliittinen: vasemmisto ei halua ärsyttää potentiaalista äänestäjäkuntaansa ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämisellä, ja keskustalle naisten työllisyysastetta alhaalla pitävä kotihoidon tuki on aatteellinen valinta.

Perustuloa tai muuta yhteensovitusta olennaisesti muuttavaa linjausta ei näytä Suomeen syntyvän. Ja tämän hallituksen tahto on, että kun laina on halpaa, hallitusta hajottavat kipeät valinnat lykätään tulevaisuuteen.

Hallitus vaikuttaisi olevan työllisyyspäätösloukussa. Rationaalinen poliitikko ei lähde venettä keikuttamaan, koska sen seurauksena käteen ei jäisi mitään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.