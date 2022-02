Suomalainen tanssi ponnistaa vaikeista koronavuosista entistä vahvempana.

Suomen tanssikulttuurilla on monta syytä juhlaan. Kansallisbaletti täyttää sata vuotta, Tanssiteatteri Raatikolle tulee täyteen 50 vuotta, ja Tanssin talo on valmistunut. Koronaviruspandemia raskaine rajoituksineen on kohdellut tanssia kovin kourin, mutta näyttämöiden auetessa luvassa on hienoja hetkiä.

Tanssilla on Suomessa pitkät ja hienot juuret, ja aina on katsottu lähiseutua pitemmälle. Vaikutteita haettiin aluksi Pietarista, sittemmin ympäri maailmaa.

Kansallisbaletin esirippu aukeni ensi kerran 17.1.1922, kun Aleksanterin teatterissa esitettiin balettimestari George Gén tulkinta Joutsenlampi-baletista. Teokseen tiivistyi paljon historiaa, sillä vallankumous oli katkaissut yhteydet Pietariin ja koreografia perustui Gén muistikuviin Mariinski-teatterin esityksistä.

Ennen tallennusvälineiden kehittymistä tanssi oli katoavaa taidetta, joka säilyi muistiinpanoissa tai hävisi koreografien ja tanssijoiden mukana. Sen vuoksi on liikuttavaa, että Kansallisbaletin veteraanitanssijat ovat pitäneet George Gén satavuotiasta koreografiaa hengissä. Nykykatsojan silmissä erikoiselta näyttävä teos on säilytetty pieteetillä, ja toivottavasti se saadaan siirrettyä tulevillekin sukupolville.

Nyt pandemia iski Joutsenlampeen ikävästi: päänäyttämön esitykset on peruttu 10. maaliskuuta saakka. Jo kauan sitten loppuunmyyty yleisön suosikki saa kuitenkin lisäesityksiä kevätkauden aikana.

Joutsenlammen juhlaesitys saatiin lopulta katsojille striimilähetyksenä tammikuun lopussa. Ääniteknisistä ongelmista huolimatta digitaalista ensi-iltaa seurasi 478 000 katsojaa. Kansallisbaletin satavuotisjuhlagaalaan toukokuun lopulla pandemiarajoitukset eivät toivottavasti vaikuta.

Kansallisbaletin kansallinen puoli herättää välillä kysymyksiä, sillä baletin 74 tanssijasta kaksi kolmasosaa on ulkomaalaisia. Se on kuitenkin väistämätöntä, jos huipulle halutaan, sillä klassinen baletti vaatii harvinaisia fyysisiä ominaisuuksia, joita Suomen kokoisessa kansassa on rajallinen määrä.

Tanssialan vapaan kentän pitkä odotus päättyi, kun Tanssin talon avajaisgaalaa vietettiin Ruoholahdessa helmikuun alussa. Pandemia kuristi tätäkin juhlaa, sillä Erkko-salin 700-paikkainen katsomo oli tyhjänä koronarajoitusten takia. Tyhjät istuinrivit olivat tosin omalla tavallaan hyvinkin paikallaan, sillä ne toimivat juhlapäivästä historiaankin jäävänä muistutuksena siitä syvästä ahdingosta, jossa tanssijat ja muut esiintyvät taiteilijat ovat kaksi viime vuotta olleet.

Ajatuksen tanssin omasta talosta lausui ensimmäisen kerran ääneen modernin tanssin pioneeri Maggie Gripenberg jo vuonna 1932. Tuumasta päästiin toimeen vuonna 2014, kun Jane ja Aatos Erkon säätiö lupasi hankkeelle 15 miljoonan euron rahoituksen, kunhan myös valtio ja Helsingin kaupunki sitoutuivat hankkeeseen. Lopulta talolle kertyi hintaa 42 miljoonaa. Nyt rahaa pitäisi löytyä myös toiminnan pyörittämiseen.

Ennakkoon Tanssin talosta toivottiin nykytanssiryhmien keskusta, mutta sellaista siitä ei harjoitustilojen vähyyden vuoksi tule. Tanssin talon ohjelmakumppaneita ovat tunnetut toimijat: Tero Saarinen Company, uuden tanssin keskus Zodiak, uuden sirkuksen keskus Cirko ja Tanssiteatteri Hurjaruuth. Myös kansainvälisiä tähtivieraita on hyvä kutsua hienoon taloon.

Tanssiteatteri Raatikko aloitti vuonna 1972 keskellä kulttuurin poliittista aikaa. Tanssiryhmä halusikin tehdä eroa baletin ”elitismiin”. Vuosien mittaan ryhmän mukana on ollut viitisensataa taiteilijaa, eli se on ollut tärkeä tanssijoiden työllistäjä. Nyt Raatikko on muutoksen edessä, sillä taiteellisena johtajana pitkään toiminut Marja Korhola tekee tilaa Jaakko Toivoselle.

Suomalaisen tanssin tarina on rakennettu suurista unelmista, joiden eteen on jaksettu tehdä työtä paljon ja pitkään. Niin on rakennettu pohja, jolta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.