Matkustamohenkilökunta on menossa lakkoon Etelä-Suomen koululaisten hiihtolomaviikolla.

Koululaisten hiihtolomat alkavat viikon päästä. Juuri siihen saumaan on Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ilmoittanut Finnairin matkustamohenkilöstön lakonuhasta. Lakko alkaisi eteläsuomalaisten koululaisten hiihtoloman aikaan 22. helmikuuta ja päättyisi kaksi viikkoa myöhemmin, Itä- ja Pohjois-Suomen koululaisten lomaviikolla. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalla on vielä mahdollisuus siirtää lakon alkua.

Lakonuhan syyksi AKT ilmoittaa Finnairin aikeet leikata matkustamohenkilökunnan palkkoja ja korvauksia sekä lisätä työaikaa. Finnair ja sitä neuvotteluissa edustava Palvelutyönantajat ovat kiistäneet AKT:n tulkinnan.

Pahaa verta Finnairin henkilöstössä on herättänyt sekin, että yhtiön johdolle on maksettu bonuksia, vaikka yhtiön talous on ja pysyy vielä pitkään kuralla.

Lakko osuisi mahdollisimman huonoon aikaan paitsi matkalle mielivien, myös Finnairin kannalta. Koronaviruspandemian vuoksi useimmat lentokoneet ovat pysyneet maan kamaralla kohta kaksi vuotta. Nyt pandemia näyttää vihdoin hellittämisen merkkejä, ja ihmiset alkavat varailla taas lentoja. Itse aiheutettuja ongelmia ei siinä tilanteessa oikein kaivattaisi.

Lakkouutiset ovat saattaneet joitakuita hämmentää, sillä lentoemäntiä ja stuertteja ei tule heti yhdistäneeksi samaan porukkaan satamien karskien ahtaajien ja rekkakuskien kanssa. Ajat kuitenkin muuttuvat. Suomen lentoemäntien ja stuerttien yhdistys SLSY päätti vuonna 2017 sulautua AKT:hen. Syynä oli painostusvoima.

Vaikka AKT on liittona keskikokoinen, sillä on jäsenmääräänsä verrattuna erittäin vahvat muskelit. Kaikki AKT:n työtaistelutoimet vaikuttavat joko sivullisiin eli matkustajiin tai sitten vientiin, jos satamat pannaan kiinni. AKT:lla on myös paksuksi parkkiintunut lakkonahka. Järjestö ei ole ennenkään piitannut yleisön reaktioista.

Edellisen puheenjohtajan Marko Piiraisen aikana AKT piti matalampaa profiilia, mutta nykyisen puheenjohtajan Ismo Kokon aikana liitto on nopeasti palauttanut vanhan maineensa ärhäkkänä työtaistelijana.

